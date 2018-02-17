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Жители Новосибирска не увидят курса валют

 17 февраля, 10:51
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Жители Новосибирска не увидят курса валют
фото: pixabay.com

Центральный банк Российской Федерации пытается запретить уличные электронные табло, на которых отображается текущий курс обмена валют; незаконными будут считаться все информационные носители, которые располагаются на стенах здания банка или вне их, узнал журналист Сиб.фм из документа ведомства 17 февраля.

Центробанк пытается запретить публикацию текущего курса обмена валюты на щитах, стендах, перетяжках, электронных табло, монтируемых и располагаемых на внешних стенах помещения, в котором расположен уполномоченный банк (филиал), крышах и иных конструктивных элементах здания, строения, сооружения, в котором находится помещение уполномоченного банка (филиала), или вне их. Документ есть в распоряжении редакции.

Поправка в инструкцию от 16 сентября 2010 года № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц», о которой идёт речь, пока носит характер законопроекта. Предложения и замечания по тексту документа регулятор принимает до 1 марта 2018 года.

В случае принятия законопроект может вступить в силу через десять дней после его опубликования.

В ведомстве поясняют, что таким образом регулятор пытается бороться с незаконными обменниками, которые маскируются под операционные кассы официальных банков.

Любопытно, что табло в витринах кредитных учреждений под запрет не попали.

По данным портала banki.ru, в Новосибирске в настоящее время работают 67 банков, имеющих по нескольку офисов. Рыночная стоимость одного электронного табло без монтажа начинается с 7 тысяч рублей.

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