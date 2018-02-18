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15 часов ждала скорую и получила осуждение в соцсетях жительница Новосибирска

 18 февраля, 18:14
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15 часов ждала скорую и получила осуждение в соцсетях жительница Новосибирска
фото с сайта pixabay.com

Жительница Новосибирска с высокой температурой 15 часов ждала бригаду скорой помощи, однако пользователи соцсети не поддержали девушку и отругали за трату времени врачей, узнал корреспондент Сиб.фм 18 февраля из сообщения на портале «Пикабу».

16 февраля на портале «Пикабу» жительница Новосибирска, представившаяся как LadyKsu, написала длинный пост, в котором осуждала врачей скорой помощи. Как она отмечает, для неё высокая температура — редкое явление. Последний раз она у неё повышалась до 38,2 °С два года назад. Также у девушки, по её словам, два порока сердца, панические атаки и «всякие гастриты».

Ещё с вечера у жительницы Новосибирска поднялась температура и появился кашель. Наутро, в девять часов, симптомы не прошли, и она вызвала через единую регистратуру на дом терапевта. Через три часа температура поднялась с 37 до 38,5, параллельно начались панические атаки, а также тошнота. Тогда девушка позвонила и уточнила, когда приедет врач. Ей сказали, что в восемь вечера.

«В 15:20 приезжает фельдшер (напомню, что я вызывала врача-терапевта). Из инструментов у него с собой был только фонарик(!), моим градусником велел померить температуру и начал светить мне в горло. Поругал, что сбивала температуру 37,2 °С: „Даже детям такую не сбивают, сбивайте от 38,5 °С“», — написала LadyKsu в своём посте на портале «Пикабу».

Далее фельдшер сказал прийти в понедельник на приём в больницу. Через 40 минут у девушки поднялась температура до 39,9 °С — парацетамол уже не помогал. С помощью прикладывания мокрой тряпки и проветриванием комнаты ей удалось сбить показатель до 38,6 °С.

В 20:10 LadyKsu ответили в регистратуре, что скорая помощь приедет через полчаса. Но этого не произошло. Далее девушка несколько раз туда снова звонила, и в итоге ей ответили, что температуру 38,9 °С они не будут сбивать. Как итог, в 00:30 приехал фельдшер и поставил ей укол.

Однако среди пользователей «Пикабу» не нашлось ни одного, кто бы поддержал девушку. Все начали писать, что такая температура — не повод отвлекать сотрудников скорой помощи от более важных вызовов, например инфарктов.

Среди комментирующих даже нашлась фельдшер, которая рассказала, что у скорой помощи не хватает машин на каждый вызов. Поэтому в приоритете для них люди с инфарктами, инсультами, потерей сознания и детские вызовы. Так что фельдшер уверена: если скорая к ней так долго ехала, значит, где-то другому человеку было гораздо хуже, чем ей.

«Я не считаю, что моя проблема была приоритетнее инфаркта и т. п., но у меня была проблема, и я просила помощи. Если бы эта помощь была оказана своевременно (хотя бы консультантом или фельдшером), возможно, никаких более тяжёлых последствий бы не было», — ответила LadyKsu на гневные комментарии к её истории.

Также жительница Новосибирска отметила, что на следующий день её осмотрел терапевт и выписал направление на срочную госпитализацию.

Напомним, в декабре 2017 года медицинский автопарк в Новосибирск пополнился 20 автомобилями скорой помощи и одним автобусом для перевозки маломобильных пациентов.

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