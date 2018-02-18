18 февраля в 0:35 в Сузунском районе Новосибирской области произошло землетрясение; жителей региона напугал сильный гул, а некоторые утверждают, что их дом подпрыгнул, узнал корреспондент Сиб.фм 18 февраля из сообщения Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН.

Как сообщил Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло в 0:35 в Сузунском районе, недалеко от деревни Малая Крутишка. Магнитуда подземного толчка составила 3,9, а интенсивность сотрясений в эпицентре была 4,7 балла.

Жители соседнего от эпицентра района, Ордынского, также почувствовали толчки. Некоторых землетрясение серьёзно напугало. Местные жители в группе «Подслушано Ордынское» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что гул ночью был очень сильный, будто грохотал грейдер. Также они отметили, как дребезжала посуда и лаяли собаки. А некоторые даже почувствовали, словно дом подпрыгнул.

«Было ощущение, что дом подпрыгнул! Вышли на улицу — тихо. Только лаяли собаки. Может, кто что видел? Землетрясение было, но дом так не трясло. Только люстра качалась и чувствовалась дрожь земли. А здесь дом именно подпрыгнул!» — интересовалась в соцсети местная жительница.

Мать двухлетнего ребёнка из Ордынского района отметила, что из-за шума и землетрясения её ребёнок очень испугался, да и она сама затем долго не могла уснуть.

Напомним, в августе 2017 года отголоски землетрясения в Китае дошли до Новосибирска.