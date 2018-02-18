Книгу с интересной судьбой за 5 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Фамильную ценность, сборник немецких песен примерно середины XIX века, житель Новосибирска оценил в 5 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 18 февраля на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Как сообщает автор объявления Александр, книга за 5 млн рублей представляет собой песенник на немецком языке. Год издания не установлен, однако продавец считает, что сборник сделан примерно в середине или в конце XIX века.

«Книга была подарена в 1894 году на шестнадцатилетие Киллеру Иоганну, после он подарил книгу моей прапрабабушке, которая приехала из Голландии в Российскую империю, далее передавалась из поколения в поколение более ста лет», — написал в объявлении Александр.

Далее у владельцев книги, по словам продавца, была сложная судьба: русских немцев депортировали с Поволжья в специальное поселение, а затем они обустроились в Сибири.

В конце книги много пометок и текста, написанного вручную.

Александр зарегистрирован на «Авито» с 2011 года. На данный момент никаких других объявлений от него на сайте нет.

Напомним, в феврале на новосибирском «Авито» выставили на продажу неизвестную картину за 50 млн рублей.