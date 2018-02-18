2 балла
-17 °C
Курс ЦБ:
56,36
70,65

Книгу с интересной судьбой за 5 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

 18 февраля, 18:35
подходящие темы
Книгу с интересной судьбой за 5 млн рублей продают на новосибирском «Авито»
фото с сайта avito.ru

Фамильную ценность, сборник немецких песен примерно середины XIX века, житель Новосибирска оценил в 5 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 18 февраля на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Как сообщает автор объявления Александр, книга за 5 млн рублей представляет собой песенник на немецком языке. Год издания не установлен, однако продавец считает, что сборник сделан примерно в середине или в конце XIX века.

«Книга была подарена в 1894 году на шестнадцатилетие Киллеру Иоганну, после он подарил книгу моей прапрабабушке, которая приехала из Голландии в Российскую империю, далее передавалась из поколения в поколение более ста лет», — написал в объявлении Александр.

Далее у владельцев книги, по словам продавца, была сложная судьба: русских немцев депортировали с Поволжья в специальное поселение, а затем они обустроились в Сибири.

В конце книги много пометок и текста, написанного вручную.

Александр зарегистрирован на «Авито» с 2011 года. На данный момент никаких других объявлений от него на сайте нет.

Напомним, в феврале на новосибирском «Авито» выставили на продажу неизвестную картину за 50 млн рублей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 16 февраля, 11:42 • интервью

Не делать книги ради книг

Как из художника превратиться в автора-иллюстратора и как сегодня человечество определяет своих героев: французский писатель Иван Поммо беседует с корреспондентом Сиб.фм.

Мобильный и ещё мобильнее

 9 февраля, 10:46 • колонка
Максим Дорн
директор агентства интернет-маркетинга Smartword
Руководитель маркетингового агентства SmartWord Максим Дорнрассказывает о mobile-first индексе, который Google запустит в июле, и о том, как не потерять в трафике с его появлением.

Одна минута стоит миллион

 8 февраля, 09:00 • колонка
Максим Селезнёв
программный директор по событийному кино центра культуры и отдыха «Победа»
самое популярное
 7 февраля, 14:31 • новость

«Дверепад» начался в общественном транспорте Новосибирска

Сначала оторвалась дверь у автобуса № 18, а спустя несколько часов подобный инцидент случился уже с маршруткой № 48.
 14 февраля, 10:15 • новость

Влюблённые спрыгнули с новосибирского Бугринского моста в реку

Трагедия произошла на Бугринском мосту в Новосибирске, спасти удалось только девушку — парень утонул в Оби.
 14 февраля, 13:25 • новость

Перед прыжком с моста в Новосибирске парень попрощался в соцсетях

За день до трагедии парень, погибший после падения с новосибирского моста, вёл себя совершенно нормально, а затем попрощался со всеми в соцсети.
 5 февраля, 10:57 • новость

Крупный супермаркет горит в Новосибирске

Недалеко от станции метро «Берёзовая роща» загорелся супермаркет «Мария-Ра», от здания валит чёрный дым.
 13 февраля, 09:56 • новость

«Как тебе такое, Илон Маск» — жители Новосибирска снова толкали троллейбус (видео)

Утром 12 февраля на улице Восход троллейбус № 8 по техническим причинам остановил движение и на помощь пришли пассажиры — это уже не первый случай за этот месяц.
 5 февраля, 16:43 • новость

Новосибирские синоптики пообещали туманы и морозы до −30 ˚С

В ближайшие дни в Новосибирске ожидаются ночные морозы, туман, гололедица и лёгкий снегопад.
присоединяйтесь!
    