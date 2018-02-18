Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 66 человек в авиакатастрофе в Иране

18 февраля разбился лайнер ATR-72, на борту которого находилось 66 человек — никто не выжил; президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ирана Хасану Рухани, узнал корреспондент Сиб.фм 18 февраля из сообщения на сайте Кремля.

Как сообщило информационное агентство ТАСС, 18 февраля в 7:30 по московскому времени лайнер ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines вылетел из Тегерана в город Ясудж на юго-западе Ирана. На борту находились 60 пассажиров, четверо членов экипажа и двое пилотов.



Спустя 50 минут связь с лайнером пропала, он исчез с радаров. Как передаёт ТАСС, по данным агентства IRNA, воздушное судно разбилось в 120 километрах от населённого пункта Семирома. Никто из находившихся в лайнере не выжил.



18 февраля президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани в связи с крушением пассажирского лайнера ATR-72.



«Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшей трагедии, и желают им мужества и стойкости в этот тяжёлый час», — сообщили на сайте Кремля.



Напомним, в феврале 71 человек погиб при катастрофе Ан-148 в Подмосковье.