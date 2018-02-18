Сожгли Масленицу под дабстеп жители Первомайского района в Новосибирске (видео)

18 февраля жители Первомайского района в городе Новосибирске устроили большое гулянье в честь проводов Масленицы с частушками, авто и фаер-шоу, узнал корреспондент Сиб.фм 18 февраля.

В последний день масленичной недели жители Первомайского района в Новосибирске устроили большое гулянье. Ведущие в народных костюмах развлекали гостей праздника задорными песнями и частушками. Также зрителей порадовала своими вокальными данными маленькая девочка, исполнив русскую народную песню.

Также на гуляньях устроили ярмарку, где местные жители могли себе приобрести игрушки, сувениры и прочие другие вещи. Всех желающих кормили блинами. Из развлечений на празднике были: катание на лошадях, поездки на небольших машинах, горка, перетягивания каната и, конечно же, столб, на который нужно лезть за подарками.

Гулянье закончилось красочным представлением: под дабстеп мужчина устроил целое фаер-шоу, в ходе которого сожгли чучело Масленицы.

Напомним, в феврале «Домик в деревне» отвечал на вопросы жителей Новосибирской области о Масленице.