2 балла
-17 °C
Курс ЦБ:
56,36
70,65

Сожгли Масленицу под дабстеп жители Первомайского района в Новосибирске (видео)

 18 февраля, 18:47
подходящие темы
Сожгли Масленицу под дабстеп жители Первомайского района в Новосибирске (видео)
фото геннадия дежурного

18 февраля жители Первомайского района в городе Новосибирске устроили большое гулянье в честь проводов Масленицы с частушками, авто и фаер-шоу, узнал корреспондент Сиб.фм 18 февраля.

В последний день масленичной недели жители Первомайского района в Новосибирске устроили большое гулянье. Ведущие в народных костюмах развлекали гостей праздника задорными песнями и частушками. Также зрителей порадовала своими вокальными данными маленькая девочка, исполнив русскую народную песню.

Также на гуляньях устроили ярмарку, где местные жители могли себе приобрести игрушки, сувениры и прочие другие вещи. Всех желающих кормили блинами. Из развлечений на празднике были: катание на лошадях, поездки на небольших машинах, горка, перетягивания каната и, конечно же, столб, на который нужно лезть за подарками.

Гулянье закончилось красочным представлением: под дабстеп мужчина устроил целое фаер-шоу, в ходе которого сожгли чучело Масленицы.

Напомним, в феврале «Домик в деревне» отвечал на вопросы жителей Новосибирской области о Масленице.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18 февраля, 21:17 • репортаж

Во имя Масленицы

18 февраля жители России празднуют последний день Масленицы. В это воскресенье традиционно сжигают чучело и провожают зиму.
 14 февраля, 19:17 • репортаж

Конвейер для влюблённых

Многие пары стремятся обручиться именно в День всех влюблённых, веря, что эта дата придаст волшебства новоиспечённой семье. Мы посмотрели, кому удалось попасть во Дворец бракосочетаний 14 февраля.

Люби меня по-японски

 14 февраля, 12:06 • колонка
Ирина Фудзи
русский блогер в Японии
Вслед за началом масленичной недели, не давая опомниться, наступает День святого Валентина. Блогер Ирина Фудзи в рамках проекта «Открытая Япония» на Сиб.фм рассказывает, как отмечают День всех влюблённых в Японии (спойлер: дважды!)
самое популярное
 7 февраля, 14:31 • новость

«Дверепад» начался в общественном транспорте Новосибирска

Сначала оторвалась дверь у автобуса № 18, а спустя несколько часов подобный инцидент случился уже с маршруткой № 48.
 14 февраля, 10:15 • новость

Влюблённые спрыгнули с новосибирского Бугринского моста в реку

Трагедия произошла на Бугринском мосту в Новосибирске, спасти удалось только девушку — парень утонул в Оби.
 14 февраля, 13:25 • новость

Перед прыжком с моста в Новосибирске парень попрощался в соцсетях

За день до трагедии парень, погибший после падения с новосибирского моста, вёл себя совершенно нормально, а затем попрощался со всеми в соцсети.
 5 февраля, 10:57 • новость

Крупный супермаркет горит в Новосибирске

Недалеко от станции метро «Берёзовая роща» загорелся супермаркет «Мария-Ра», от здания валит чёрный дым.
 13 февраля, 09:56 • новость

«Как тебе такое, Илон Маск» — жители Новосибирска снова толкали троллейбус (видео)

Утром 12 февраля на улице Восход троллейбус № 8 по техническим причинам остановил движение и на помощь пришли пассажиры — это уже не первый случай за этот месяц.
 5 февраля, 16:43 • новость

Новосибирские синоптики пообещали туманы и морозы до −30 ˚С

В ближайшие дни в Новосибирске ожидаются ночные морозы, туман, гололедица и лёгкий снегопад.
присоединяйтесь!
    