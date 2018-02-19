Старший научный сотрудник института проблем освоения Севера СО РАН в Томске, кандидат исторических наук Гульсифа Бакиева издала сборник «Пословицы и поговорки сибирских татар», корреспондент Сиб.фм 19 февраля ознакомился с опубликованными в издательстве «Наука Сибири» несколькими меткими фразами древнего народа и выбрал 15 самых интересных из них.

Изучая пословицы и поговорки, этнологи понимают историю этого народа, его религию, обычаи и мораль. Как сообщает издательство «Наука Сибири», старший научный сотрудник Института проблем освоения Севера СО РАН, кандидат исторических наук Гульсифа Бакиева исследовала более четырёхсот пословиц, собранных во время многолетних экспедиций в местах компактного проживания самой большой группы сибирских татар на юге Тюменской области. Она издала сборник «Пословицы и поговорки сибирских татар», где опубликовано более 400 образцов народной мудрости.

«На протяжении 20 лет мы наблюдаем, как меняется культура сибирских татар. Однако некоторые элементы национальных праздников, традиционной пищи, похоронной обрядности остаются такими, какими они были 100, 200 лет назад», — приводят слова Гульсифы Бакиевы в издательстве «Наука в Сибири».

1. «Больной не умрёт, умрёт тот, кому судьбой предначертано». Сибирским татарам присущ фатализм: они верят в судьбу и в то, что всё в жизни предопределено.

2. «Гость придёт, пусть мясо варится; не варится мясо, пусть будет краснеть лицо». У народа высоко ценилась гостеприимность.

3. «Три дня — гость, после — собака». Однако пренебрегать гостеприимством вовсе не стоит. Задержавшись надолго в гостях, вы отвлекаете хозяев от повседневной работы.

4. «На свадьбу пошёл с неродившимся конём». Сибирские татары осуждали болтливость и хвастовство.

5. «Своя жена душу наполнит, от распутной женщины кровью харкать будешь». Семья для сибирских татар — одна из главных жизненных ценностей. Всё, что препятствует благополучию, в том числе и измены, строго осуждается.

6. «Сын сына слаще мёда». Дети для традиционной татарской семьи — это самое настоящее богатство. Их балуют, любят и сравнивают со светом и сладостями.

7. «Глупый отца продаст». Если ребёнок вырастет бестолковым, не добьётся в жизни успеха, то это горе для родителей.

8. «Под ногами матерей — рай». Почитание родителей в татарской семье — обязанность детей.



9. «На отложенное дело снег выпадает». Сибирские татары ценят трудолюбие и осуждают лень — этому посвящено немало поговорок и пословиц. Они осуждают неумение или нежелание работать.

10. «У бедного ни друзей, ни врагов нет». Многим сибирским семьям было нелегко получить средства к существованию. Поэтому у них больше поговорок и пословиц о бедности, чем о богатстве.

11. «Если богатый наденет — носи на здоровье, если бедный наденет — откуда взял?» Бедные люди часто жаловались на условие жизни, голод и отсутствие одежды.

12. «Не стыдись бедности на похоронах и выдавая дочь замуж». При этом сибирские татары считали, что не нужно стыдиться своей бедности.

13. «Лучше быть голодным, но спокойным». Беднякам советуют трудиться и пытаться выбраться из нищеты — ну или же просто смириться со своим финансовым положением.

14. «У дурака время не спрашивай». Сибирские татары с уважением относились к знаниям и высмеивали невежество. Пословица предупреждает, что не нужно иметь дел с глупыми людьми.

15. «Не ищи друга без изъяна — один останешься». Дружба и командная работа были важны для народа, поэтому они нередко в своих пословицах призывают терпеливо относиться друг к другу.



Напомним, в ноябре 2017 года томские филологи собирались создать онлайн-энциклопедию о словесной культуре Сибири.