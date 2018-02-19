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Ирландцы соскучились по «русской ракете» из Красноярска

 19 февраля, 16:45
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Ирландцы соскучились по «русской ракете» из Красноярска
Василий Артемьев в 2006 году. Фото с сайта independent.ie

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев прославил команду из Красноярска в Европе, узнал 19 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения Indepedent.

«Из Blackrock’а в Сибирь: звезда русского регби, победивший в Кубке мира, играет против Ирландии». Ирландский Independent рассказал историю Василия Артемьева из Подмосковья, сделавшего блистательную карьеру за рубежом.

12 лет назад Василий Артемьев окончил Blackrock college в Дублине, проведя четыре года в составе университетской команды. За это время он выиграл 15 из 16 матчей в составе команды, сыграл в четырёх финалах подряд, выиграл Кубок юниоров и два Кубка Ирландии, получив достаточно баллов, чтобы изучать юриспруденцию в главном университете Дублина University College Dublin.

Своё детство Артемьев провёл в Зеленограде, закрытом городе в Подмосковье.

«Удивительно, что город, который был закрытым в советское время, оказался оплотом для спортсменов-юниоров в регби мирового уровня», — отметили журналисты Independent.

«Мы были поражены тем, насколько он хорош. Он был просто другим спортсменом — самым подходящим спринтером, способным побороть двух защитников и забить», — вспомнил звезда ирландского регби Люк Фицджеральд.

Присутствие Артемьева как «русского» в составе команды вызвало ужас и породило множество слухов. Российские СМИ окрестили его «русской ракетой» наравне с известным хоккеистом Павлом Буре.

В 2013 году Василий Артемьев подписал действующий контракт с красноярским клубом «Красный Яр», а в 2014 году был признан лучшим игроком команды, выигрывавшей первенства России. Сейчас спортсмен является капитаном сборной России по регби. В отборочном матче 18 февраля 2018 года со сборной Бельгии победила российская команда, сохранив шанс на победу в Кубке европейских наций регби Европы и путёвку на Чемпионат мира.

Напомним, в феврале новосибирская сноубордистка покинула Олимпиаду из-за травмы.

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