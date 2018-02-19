Подробности уголовного дела, возбуждённого в отношении главы новосибирского института травматологии и ортопедии Михаила Садового, сообщил источник Сиб.фм 19 февраля.

Директора НИИТО Михаила Садового задержали в конце минувшей недели, двое суток управленец провёл в изоляторе временного содержания, затем Центральный районный суд отправил обвиняемого под домашний арест на ближайшие два месяца.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере», санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Доктора наук поместили под домашний арест. Условия изоляции от общества включают запрет пользоваться телефонной связью и интернетом помимо вызова экстренных служб.

Как рассказал сотрудник института травматологии и ортопедии, пожелавший остаться анонимным, возможно, присвоены были суммы, которые выделялись минздравом на премии для сотрудников: по непроверенной информации, они составляли порядка 30 млн рублей в год. Однако рядовой медицинский персонал таких премий не видел.

Задержание Садового стало уже третьим уголовным эпизодом в деятельности НИИТО.

Как сообщил Сиб.фм источник в правоохранительных органах, предыдущие аресты произошли в конце 2017 года: под стражей оказались заведующая аптекой и бывший директор АНО НИИТО (некоммерческая организация, партнёр института — прим. Сиб.фм) Сергей Поскочин. Последний, как рассказал один из сотрудников клиники на условиях анонимности, оказался под стражей после попытки сбежать из-под подписки о невыезде: экс-руководитель клиники попытался пересечь границу с Казахстаном, однако был задержан и впоследствии арестован. Управленцев обвинили в мошенничестве.

Также, по информации источника Сиб.фм, с руководством АНО НИИТО работают сотрудники ФСБ — заподозрили менеджеров и в экстремизме. Значительная часть «верхушки» клиники оказалась связана с запрещённой в России сектой «Свидетели Иеговы». Деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы» была запрещена Верховным судом РФ ещё в апреле 2017 года, организация была признана экстремистской (прим. Сиб.фм).

Напомним, доктора медицинских наук, руководителя НИИТО Михаила Садового вечером 15 февраля на 48 часов задержали по подозрению в присвоении и растрате денежных средств.