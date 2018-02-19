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Самая красивая пышка Новосибирска едва не вылетела из «Взвешенных людей»

 19 февраля, 15:21
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Самая красивая пышка Новосибирска едва не вылетела из «Взвешенных людей»
фото предоставлено ириной черемных

17 февраля на канале СТС стартовал четвёртый сезон шоу толстяков «Взвешенные люди», в котором впервые принимает участие представительница Новосибирска Ирина Черемных; в 2015 году девушка была официально признана самой красивой «пышкой» России.

Четвёртый сезон «Взвешенных людей» снимается в Сочи. Кроме того, отныне у шоу новая ведущая — Анфиса Чехова. Сменился и тренерский состав. Тренером «синей» команды стал Сергей Пархоменко, известный как рэпер Серёга — автор хита «Чёрный бумер». За тренировки «красной» команды отвечает Наталья Луговских — фитнес-тренер, диетолог, чемпионка Европы и России в категории фитнес-бикини.

Ирина Черемных пришла на проект с весом в 148 килограммов. Увидев впервые в аэропорту Сочи Анфису Чехову, Ира воскликнула, что хочет фигуру, как у неё. Лишний вес новосибирская красавица и модель «заработала» всего за год: в период сессии её бросил молодой человек, а отец ушёл из семьи. Тогда Ирина провалила экзамены и бросила институт, а из-за стресса набрала 25 килограммов. Чтобы принять своё тело, она участвует в конкурсах красоты как модель категории plus size и периодически их выигрывает. Правда, в последнее время всё чаще слышит отказы: вес стал слишком большим.

«Было время, когда я весила 85 кило. Я могла кокетливо приоткрыть какие-то части тела, выставлять фотографии в интернете, чтобы привлечь чьё-то внимание.

Сейчас мне не хочется раскрываться людям, пока я полностью не пойму, что я им нравлюсь. Мне неприятно своё тело, я его стесняюсь. А ведь каждой девушке хочется чувствовать себя красивой», — поделилась Ирина.

17 февраля Ирина Черемных не попала ни в команду «синих», ни в команду «красных». В первый же день съёмок телешоу всех 18 участников проекта заставили пробежать два километра. К сожалению, жительница Новосибирска прибежала одной из последних и не попала в число 12 «счастливчиков», которых разбили на две команды. Ирину и ещё пятерых участников отправили домой. Узнав об этом решении, девушка расплакалась и вместе с остальными «неудачниками» уныло побрела домой.

Однако по дороге к ним подъехал военный грузовик, из которого вышел известный шоумен, спортсмен и актёр Сергей Бадюк. Как оказалось, именно он стал третьим инструктором «Взвешенных людей». Ирина и другие пять «неудачников» стали членами команды «чёрных» и стали худеть отдельно от «синих» и «красных».

Ирине Черемных 23 года. В 2015 году завоевала титул и корону красоты среди самых красивых толстушек России.

«В этом конкурсе я принимала участие случайно, была в Санкт-Петербурге по работе. В родном Новосибирске я уже работала моделью категории plus size. Снималась для рекламы некоторых магазинов. Училась на экономическом факультете. В Новосибирске у меня родители и друзья», — пояснила Ирина.

Добавим, что в четвёртом сезоне «Взвешенных людей» участников ждут совершенно разные фитнес-методики, которых придерживаются новые тренеры проекта. Кроме Ирины Черемных, Сибирь на проекте представляет учитель математики из кемеровского города Тайги. Общий вес всех участников на старте проекта — 2 832 килограмма. Вес самого лёгкого участника — 115 килограммов, самого тяжёлого — 250 килограммов. 37 лет самому возрастному участнику шоу, 18 лет — самому юному.

Напомним, в августе 2017 года тележурналист из Красноярска Александр Смол снялся в двух пилотных выпусках ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, однако ни один из них в эфир не пошёл.

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