Сергей Шойгу проверил «оборонку» в Новосибирске

Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Новосибирск с рабочим визитом; вместе с врио губернатора региона Андреем Травниковым он посетил авиационный завод имени Чкалова, узнал корреспондент Сиб.фм 19 февраля из сообщения пресс-службы регионального правительства.

В ходе рабочего визита Шойгу и временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников посетили Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова, чтобы проверить ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях Новосибирской области.

«Министр обороны РФ отметил, что предприятие идёт с опережением по поставкам и сегодня самое главное — сохранить эту динамику, сохранить кадры и продолжать работать над совершенствованием качества выпускаемой продукции», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.

Напомним, 8 февраля в Новосибирск совершил рабочую поездку президент России Владимир Путин.