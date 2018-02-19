Школьникам и студентам улучшат условия занятия спортом в Новосибирске

Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области и Новосибирский государственный технический университет 16 февраля заключили соглашение о сотрудничестве, узнал корреспондент Сиб.фм 19 февраля из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Одним из главных пунктов договора, который заключили департамент физической культуры и спорта Новосибирской области и Новосибирский государственный технический университет, стал повышение качества и доступности спорта для детей и молодёжи. Соглашение заключено 16 февраля в рамках программы развития опорного вуза региона.

Также в соглашении есть пункты о создании условий для регулярных занятий спортом детей и молодёжи, организации досуга для детей, школьников и студентов, использование легкоатлетического манежа Дворца спорта НГТУ для тренировок, проведение крупных спортивно-массовых мероприятий регионального, всероссийского и международного уровня.

«Среди обязательств программы опорного вуза — не только наука и образование, но и развитие физкультуры и спорта в регионе. Данное соглашение позволит выполнить это обязательство и оправдать надежды спортивной общественности», — передаёт слова ректора НГТУ Анатолия Батаева пресс-служба регионального правительства.

Напомним, в феврале более 11 тысяч жителей Новосибирска приняло участие в «Лыжне России».