Снежные волны потепления идут в Новосибирск

Погода в Новосибирской области меняется по методу кнута и пряника: 30-градусные морозы сменяются потеплением; в ближайшие дни на очереди снег и тёплая погода, 19 февраля рассказал корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометеоцентра Ренад Ягудин.

В минувшие выходные жители Новосибирской области вынуждены были одеваться потеплее, в регион приходили температуры ниже −30 °С, достойные крещенских морозов.

Хорошую погоду вернут системы низкого атмосферного давления. Синоптики определили, что они распространились до южных районов Западной Сибири. Это приведёт к осадкам и постепенному повышению температур.

«Ночью будет в пределах от −14 °С до −21 °С, к 22 февраля температура повысится до −6 °С... −11 °С градусов. Дневные температуры от −6 °С до −12 °С завтра перейдут в режим −2 °С... −6 °С градусов мороза 22 февраля» — рассказал корреспонденту Сиб.фм Ренад Ягудин.

При этом синоптики уверяют: после 22 февраля холода в Новосибирскую область ещё вернутся.

Напомним, с 15 по 18 февраля ночные температуры в Новосибирской области достигали −30 °С.