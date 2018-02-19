Специалисты разделили новосибирские компании по группам риска

Всех хозяйствующих субъектов Новосибирской области разделили по группам риска — в зависимости от того, к какой категории отнесено юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, его ожидают частые или редкие проверки, узнал корреспондент Сиб.фм 19 февраля из сообщения управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Это один из важнейших этапов реформы контрольно-надзорной деятельности, которая стартовала в конце 2016 года.

В первый, 2017 год реформы, не все предприниматели поняли, что в части государственного контроля и надзора начались перемены. В 2018 году эти перемены станут явными. Надзорные ведомства практически закончили составление реестров по категориям риска.

«В Новосибирской области порядка девяти тысяч хозяйствующих субъектов. 0,3 % от этого количества отнесены к первой группе — чрезвычайно высокого риска. Это 182 предприятия. Их будут проверять чаще и пристальней, чем остальных», — сообщила начальник отдела управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Наталья Самохвалова, отметив, что уже есть список тех, к кому скоро придут.

Вторая категория — хозсубъекты высокого риска. В неё, как и в первую, предприятия попали либо из-за прошлых эпизодов с жалобами и выявленными нарушениями, либо по причине социальной значимости или большой зоны обслуживания и ответственности. Как пример в Роспотребнадзоре приводят МУП «Горводоканал».

«Он отнесён к категории чрезвычайно высокого риска. Не потому что нарушал законы, а по роду деятельности. Таким предприятиям сменить группу не получится. Те, кого причислили к предприятиям высокого риска из-за имевших место нарушений, теоретически могут это сделать, если проверка не найдёт ничего плохого. На сегодняшний день в открытом доступе есть списки тех компаний и организаций, которые стоят в плане проверок на текущий.

Все реестры собираются открыть, как только появится техническая возможность. Пока этого не произошло, узнать свою категорию риска юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может по запросу», — пояснил руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

В Новосибирской области к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска отнесли 14 объектов общепита. Большая часть из них — предприятия, занятые производством и доставкой блюд японской кухни, суши и роллов. Это небольшие компании, на чьём счету есть групповые пищевые отравления, многочисленные жалобы и нарушения норм и правил.

70 % хозсубъектов из первых двух групп — это предприятия торговли. Есть ещё четыре категории риска: значительный, средний, умеренный, низкий. Самой многочисленной группой оказались предприятия среднего риска — 30,6 % от всех хозяйствующих субъектов региона. Их, если ничего экстраординарного не произойдёт, ожидают стандартные проверки раз в три года.

«Внедрение рискориентированного подхода — не единственное изменение в контрольно-надзорной деятельности. Так, начиная с прошлого года был изменён порядок приёма обращений и жалоб.

Теперь анонимки фактически вне закона. И это бизнес уже почувствовал», — подчеркнула вице-президент Сибирской федерации рестораторов и отельеров Евгения Вторушина.

Есть цифры, которые это подтверждают. Для того, чтобы выйти на внеплановую проверку (то есть проверку по жалобе — прим. Сиб.фм), Роспотребнадзор должен согласовать её с прокуратурой. В 2016 году таких проверок было 816, в 2017 году — только 272.

Напомним, в июне 2017 года специалисты управления Роспотребнадзора по Новосибирской области установили, что вода в реке Оби у пляжа «Наутилус» не отвечает гигиеническим требованиям.