Великий пост начался у православных жителей России

19 февраля для православных жителей страны начинается Великий пост, который продлится шесть недель, узнал корреспондент Сиб.фм 19 февраля из сообщения на сайте новосибирской митрополии Русской православной церкви.

Как сообщает новосибирская митрополия РПЦ, Великий пост установлен в память о сорокадневном посте Господа Иисуса Христа в пустыне, перед его выходом на проповедь Евангелия.

Пост готовит верующих к Страстной седмице и следующими за ней праздниками: Светлому Христову Воскресению и Пасхе Господней. Он является самым строгим постом в православии.

Великий пост начался 19 февраля и продлится шесть недель, с присоединением седьмой — Страстной седмицы.

«Стремление к достижению совершенства заложено в человеческой природе: мы учимся, овладеваем профессиональными навыками, что помогает нам справляться с задачами, стоящими перед нами. Но самое главное измерение в этом движении вверх лежит в духовной сфере, потому что без изменения внутреннего состояния всякое иное изменение к лучшему поверхностно», — приводит слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла информационное агентство ТАСС.

Напомним, в феврале РПЦ увидела послание к обществу полтергейста в Томской области.