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Бабушка-фигуристка с Байкала покорила иностранные СМИ

 20 февраля, 16:05
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Бабушка-фигуристка с Байкала покорила иностранные СМИ
Фото Бориса Слепнёва из газеты «Копейка» в Иркутске

76-летняя баба Люба с берегов Байкала в Иркутской области рассказала, как фигурное катание продлило ей жизнь, узнал 20 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения The Siberian Times.

Пенсионерка-фигуристка из Сибири стала сенсацией для американских СМИ. Телеканал Current time рассказал о 76-летней жительнице села Шара-Тогот Любови Мореходовой, которая катается по льду Байкала на винтажных коньках, изготовленных в Великую Отечественную войну.

Пожилая женщина проработала 42 года инженером на заводе имени Куйбышева под Иркутском, сейчас Любовь Мореходова на пенсии. Она решила вернуться в свой родной дом на берегу озера Байкал, чтобы наслаждаться красотами и тишиной с мужем. Он умер в 2011 году, но женщина отказалась возвращаться в Иркутск к родственникам. Теперь красота Байкала за окном подменяет ей одиночество.

«Я катаюсь с семи лет. Мой отец сделал мне коньки из пилы „Дружба“, вставив металл в деревянную основу и привязав к валенкам», — рассказала Любовь Мореходова.

Пенсионерка говорит, что не любит современные коньки, так как в валенках не мёрзнут ноги. Каждое утро она просыпается в 5:30, катается по льду, затем кормит коров и выводит их на выпас. Хозяйство Любови Мореходовой состоит из четырёх собак, кошки, двух куриц, двух петухов, двух телят, пяти коров и двух быков. Летом семья помогает в заготовке сена и выпасе скота, а зимой соседи прорубают прорубь для пожилой женщины.

Любовь стала сенсацией российского интернета после того, как журналист Андрей Васьков записал и выложил краткое видео тренировок пенсионерки. Вскоре бабушку пригласили на съёмки российских федеральных каналов, но она отказалась от славы в эфире.

«Что хотят от меня эти люди? Я занимаюсь своим делом и не трогаю их. У меня нет свободного времени, а они приглашают меня в Москву!» — высказалась Любовь Мореходова.

Женщина призналась, что почти не смотрит телевизор. Всё свободное время уходит на вышивку, а единственной угрозой для пенсионерки становятся пьяные туристы на квадроциклах, которые ищут, что сломать вокруг.

«Они убили двух собак и перевернули мою лодку, но что я могу поделать? Летом здесь много людей, я всегда прошу их убирать за собой не загрязнять берега Байкала», — рассказала Любовь Мореходова.

Напомним, в феврале иркутские моржи нырнули в Байкал для пародии на «Satisfaction».

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