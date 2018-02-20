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Брата убитой женщины разыскивают новосибирские полицейские

 20 февраля, 21:08
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Брата убитой женщины разыскивают новосибирские полицейские
фото анны гловацкой

Сотрудники следственного комитета установили причину смерти женщины, найденной утром 20 февраля возле собственного дома в Ленинском районе Новосибирска; жители соседних домов уверены, что женщину убил её брат, узнал корреспондент Сиб.фм из беседы с соседями погибшей жительницы Новосибирска.

Окровавленное тело 46-летней Ирины обнаружил у ворот дома её муж 20 февраля в начале девятого утра. Эксперты насчитали порядка пятнадцати ножевых ранений на шее, лице и голове пострадавшей. Какое из повреждений оказалось смертельным, смогут ответить только судебные медики после вскрытия. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по факту убийства, во время допросов соседи указали на предполагаемого убийцу.

По словам соседа убитой Юрия Мухина, кто расправился с женщиной, близкие Натальи поняли сразу. Семья была вполне благополучной, пострадавшая жила с мужем, взрослый сын недавно вернулся из армии и продолжил службу по контракту в Шилово. Единственным человеком, способным на такое зверство, по мнению соседа, оказался брат Ирины Константин.

«Брат подкараулил её, она на работу собиралась. Он живёт не здесь, с матерью, в трёхкомнатной квартире. Говорили, что он наркоман. Может, из-за этого. А может, из-за квартиры», — рассказал Юрий Мухин корреспонденту Сиб.фм.

Предполагаемому преступнику удалось скрыться от полицейских. В Новосибирске был объявлен план-перехват, подозреваемого разыскивают. Мотивы убийства предстоит установить следователям, как и то, действительно ли потерпевшая стала жертвой нападения родного брата.

Полиции нужна помощь всех, кто знает, где может скрываться подозреваемый — сведения о его предполагаемом местонахождении можно сообщить сотрудникам Ленинского отдела полиции по телефонам 232-64-70, 232-64-80, 232-17-18.

Напомним, окоченевшее тело женщины возле дома на улице второй Алма-Атинской утром 20 февраля обнаружили прохожие.

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