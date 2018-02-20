Гости ресторана открыли стрельбу в центре Новосибирска

Бурная потасовка со стрельбой напугала жителей центра Новосибирска, причиной этому стали две компании, которые не смогли мирно посидеть в ресторане, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения в паблике «АСТ» в соцсети «ВКонтакте» 20 февраля.

Жителей домов на перекрёстке улиц Крылова и Семьи Шамшиных в Новосибирске перепугали звуки выстрелов: на улице, у входа в ресторан «Тандыр» разгорелась потасовка. Обеспокоенные горожане написали о драке у ресторана и стрельбе в популярный паблик «АСТ» в соцсети «ВКонтакте». Администраторам группы удалось узнать, что место драки несколько участников покинули на трёх автомобилях: ВАЗ 2114, Mercedes-Benz и Honda Civic.

О стрельбе в 15:20 очевидцы сообщили и в полицию. Правоохранители выяснили, что в ресторане произошла ссора между двумя отдыхающими компаниями. В пылу конфликта гости заведения вышли на улицу, завязали драку, в которой не обошлось без стрельбы из травматического пистолета. К счастью, выстрелы были скорее лишь устрашающими.

«По данным полиции, от выстрелов никто не пострадал, но двое мужчин получили незначительные травмы в драке», — указано в посте сообщества.

Одного из участников драки всё же госпитализировали с травмами, однако помощь врачей оказалась не нужна. Ещё один участник драки, которому досталось больше других, в больницу не поехал.

Напомним, в апреле 2017 года чемпион по борьбе получил разрыв селезёнки в драке с депутатом в Иркутской области.