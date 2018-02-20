Эстафета огня зимней Универсиады-2019 пройдёт по Новосибирску в 2018 году

Новосибирская область примет эстафету огня зимней Универсиады-2019 в декабре 2018 года, в регионе готовится создание оргкомитета эстафеты, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального правительства 20 февраля.

Эстафета огня Универсиады пройдёт с сентября 2018 года по март 2019 года по 16 субъектам Российской Федерации. В декабре 2018 года путь факела проляжет по территории Новосибирской области и составит более двух километров. Маршрут эстафеты будет составлен с учётом расположения ведущих вузов региона.

Руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов отметил, что соглашением о сотрудничестве между Исполнительной дирекцией Универсиады и правительством региона предусмотрено создание в Новосибирской области организационного комитета эстафеты огня Универсиады.

«Функции руководства оргкомитетом и взаимодействия с Дирекцией переданы областному департаменту физической культуры и спорта», — подчеркнул Сергей Ахапов.

Напомним, 7 февраля Владимир Путин приезжал в Красноярск, чтобы проконтролировать ход строительства спортивных объектов для проведения Всемирной зимней Универсиады — 2019.