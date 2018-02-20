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Иномарка въехала в ресторан во время бизнес-ланча в Новосибирске

 20 февраля, 16:25
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Иномарка въехала в ресторан во время бизнес-ланча в Новосибирске
фото из группы «автоспас» в соцсети «ВКонтакте»

Водитель Ford Focus заехал в витрину ресторана «Братина» на Красном проспекте в Новосибирске, узнал корреспондент Сиб.фм 20 февраля из сообщения группы мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщило мобильное приложение «Автоспас», водитель Nissan Tiida ехал по Красному проспекту со стороны площади Калинина в сторону площади Ленина на пересечении с Писарева, когда решил повернуть налево.

«Как поясняет водитель Ниссана, все автомобили, которые двигались навстречу по Красному проспекту, остановились, и поток начал поворачивать налево вместе с Ниссаном по крайнему правому ряду», — сообщило мобильное приложение «Автоспас».

По полосе общественного транспорта ехал Ford Focus. Он вылетел в перекрёсток и врезался в Nissan Tiida. От удара второго развернуло, а первый заехал в витрину ресторана «Братина».

Столкновение случилось на пересечении Красного проспекта и улицы Писарева примерно в 13:30.

«Водитель Ford утверждает, что ехал на зелёный мигающий сигнал светофора по Красному проспекту со стороны Ленина в сторону Калинина. Вину никто не признаёт. Никто не пострадал, ждут ГИБДД», — подытоживает «Автоспас».

Напомним, в феврале в новосибирском ресторане горела кухня.

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