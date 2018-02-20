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Новосибирские школьники объявили охоту на тараканов (видео)

 20 февраля, 16:49
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Новосибирские школьники объявили охоту на тараканов (видео)
фото с сайта pixabay.com

По коридорам и столовой новосибирской школы с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла разгуливают тараканы; ученики школы сняли насекомых на камеру, пожелали им приятного аппетита и выложили видео в сеть, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщений учеников школы в соцсети «ВКонтакте» 20 февраля.

Ученики новосибирской школы № 168 выложили в сеть несколько видео; на них они комментируют передвижения тараканов по столовой, разговаривают с ними и желают приятного аппетита.

По словам сотрудников образовательного учреждения, насекомых в здании школы травят регулярно, а видео с тараканами — постановочные и сняты ради шутки. Руководство школы намерено наказать режиссёров-натуралистов. Однако подростки утверждают, что тараканы свободно ходят по столовой и кабинетам и чувствуют себя в храме знаний как дома.

Напомним, в апреле 2017 года красноярский депутат Артём Бадюков пообещал платить школьникам по 100 рублей за фото таракана в столовой и по 500 рублей за каждого пойманного там усатого.

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