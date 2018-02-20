Новосибирское правительство направит 1 млн рублей семье погибшей в авиакатастрофе девушки

Семье жительницы Новосибирска, которая погибла 11 февраля в результате катастрофы самолёта Ан-148, выделят из регионального резервного фонда и бюджета Московской области по 1 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 20 февраля из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Правительство Новосибирской области направит 1 млн рублей из своего резервного фонда на оказание единовременной материальной помощи семье жительницы Новосибирска, которая погибла в авиакатастрофе Ан-148. В соответствии с этим одобрили проект распоряжения правительство «О выделении средств» 19 февраля.

«Также был одобрен проект соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета Московской области с целью оказания единовременной материальной помощи в размере 1 млн рублей семье погибшей девушки», — сообщила пресс-служба регионального правительства.

Напомним, в феврале в катастрофе Ан-148 погибла девушка защитника КХЛ из Новосибирска.