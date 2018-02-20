Новосибирского предпринимателя осудили за хищение 77 млн рублей у оборонного завода

Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор в отношении предпринимателя Евгения Грибова, осуждённого за мошенничество на сумму свыше 77 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 20 февраля из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

В ходе судебного заседания установили, что с 28 декабря 2011 года по 20 июля 2012 года Евгений Грибов с целью незаконного обогащения приобрёл путём обмана право на имущество ОАО «Электроагрегат» в особо крупном размере. Ущерб от его действий акционерному обществу составил свыше 77 млн рублей.

4 декабря 2017 года Центральный районный суд Новосибирска приговорил Евгения Грибова по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Совершение мошенничества в особо крупном размере») к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей.

«Сегодня, 20 февраля, судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда оставила приговор без изменения, а апелляционную жалобу осуждённого — без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Напомним, в феврале руководство НИИТО заподозрили в экстремизме.