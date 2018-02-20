Крупнейший акционер Norvik bank родом из Новосибирска Григорий Гусельников пожаловался на вымогательство; главный банкир Латвии Римшевич был задержан по обвинению в отмывании денег, узнал 20 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения Associated Press.

«„Ночной кошмар“: банкир рассказал историю коррупции в Латвии». Ведущий банковский представитель Латвии объяснил «правила игры» для успешного банковского дела в маленькой европейской стране. Его приятель сидел с владельцем Norvik bank, записывая сумму на листе бумаги: 100 тысяч € (125 тысяч $) в месяц. Международное информагентство Associated Press опубликовало материал о крупнейшем коррупционном скандале в Европе с начала года.

В конце января 2018 года основной акционер Norvik bank, долларовый миллионер Григорий Гусельников, пожаловался на вымогательство. Крупнейший банк Латвии подал 39-страничный иск против неназванного высокопоставленного чиновника Латвии в международный арбитраж Всемирного банка. Позднее Norvik bank сообщил СМИ его имя — это был Илмар Римшевич.

17 февраля полиция задержала главного банковского чиновника Латвии и ключевого члена Европейского Центробанка Илмара Римшевича по обвинению во взяточничестве и отмывании денег инвесторов из России. 19 февраля он был отпущен под залог и отверг все обвинения. Национальное антикоррупционное агентство продолжило расследование, было возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

«Задержание Илмара Римшевича было особенно чувствительно, поскольку он сидит в высшем совете по вопросам политики самого мощного финансового учреждения Европы — Европейского центробанка — и связан с государственной тайной Латвии, НАТО и Европейского союза», — пишет иноСМИ.

По словам мажоритарного акционера Norvik bank Григория Гусельникова, Илмар Римшевич регулярно требовал взятки через посредника начиная с 2015 года, угрожая применить к банку жёсткие санкции. Гусельников назвал это «правилами игры» в Латвии.

Гусельников сказал AP, что впервые встретился с Римшевичем в 2015 году после того, как его познакомили с человеком по имени Ренарс Кокинс. Во время встречи на вилле в пригороде Риги, через 10 минут после ухода Римшевича, Кокинс написал на листке «100 тысяч €».

После этой встречи гражданин России, США и Великобритании Григорий Гусельников решил не платить, опасаясь шантажа ещё более крупными суммами. Через год Кокинс встретился с Гусельниковым и повторил требования. В последующие недели Гусельников обнаружил, что каждый раз, когда он отказывался платить, Norvik bank попадает в новые регулирующие меры правительства Латвии. Юридическая жалоба описывает эти меры как внезапное увеличение объёма капитала, необходимого банку, заставляя его обнародовать стоимость активов. Затем настойчивые требования продолжились.

«Это был кошмар для меня в течение многих лет. Я не мог понять, как выбраться из этой грязной среды без ущерба репутации. Вот почему я решил публично выступить с моим делом в суде. Я могу потерять банк, свои деньги, но я никогда не стану частью этой схемы», — рассказал Григорий Гусельников.

Григорий Гусельников родился в 1976 году в Новосибирске, затем окончил школу в Барнауле и магистратуру Томского политехнического университета по специальности «экономика» в 1998 году. Работал в руководстве Инкомбанка, Гута-банка, Росбанка, Бинбанка, в 2013 году приобрёл 51 % акций Norvik bank. Гусельников — постоянный участник телепередачи «Что? Где? Когда?», в 2015 году выиграл первую игру в команде знатоков. Последние пять лет живёт в Лондоне и занимается благотворительностью в России.

Корреспондент Associated Press связал скандал вокруг Norvik Bank c делом Магнитского в 2008 году, а имя Илмара Римшевича — с отмыванием российских денег. По данным издания, Римшевич часто ездил в Россию, где встречался с преступником в международном розыске Германом Милоушом. В 2010 году Илмар Римшевич поехал на охоту в России с гендиректором Научно-исследовательского института информационных технологий Дмитрием Пильщиковым, доказывает AP с помощью фотографии.

Напомним, в феврале директора Новосибирского планетария Сергея Масликова арестовали по подозрению во взяточничестве за съёмки рекламы видеокамерой для космоса.