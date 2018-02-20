Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант» завершилась в НСО

Участники акции «Снежный десант — Новосибирск — 2018» вернулись в Новосибирск из благотворительно-просветительских поездок по районам Новосибирской области; бойцы студотрядов, проявившие себя лучше всех, получили правительственные благодарности, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы правительства Новосибирской области 20 февраля.

С 30 января по 10 февраля 323 студента в составе 15 студенческих отрядов посетили 30 районов Новосибирской области. В 150 населённых пунктах они организовали и провели тематические лекции на тему пользы здорового образа жизни со школьниками, мастер-классы и профориентационную работу со старшеклассниками. В ходе посещения районов бойцы студенческих отрядов оказали практическую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труда и пенсионерам.

Помимо работы в районных центрах студенты провели встречи и товарищеские спортивные игры с сельской молодёжью. Визит в каждый район участники акции заканчивали творческими концертами с музыкальными и танцевальными номерами.

Лучшим представителям студотрядов Всероссийской патриотической акции «Снежный десант — Новосибирск — 2018» вручены благодарственные письма губернатора. Награды бойцам студотрядов, которые провели комплекс социально полезных мероприятий в 30 районах Новосибирской области, вручил исполняющий обязанности министра образования Сергей Федорчук в День российских студенческих отрядов, 17 февраля.

Акцию «Снежный десант» организовало Новосибирское региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Напомним, акция «Снежный десант — Новосибирск 2018» стартовала 30 января.