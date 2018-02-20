6 баллов
-11 °C
Курс ЦБ:
56,34
69,9

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант» завершилась в НСО

 20 февраля, 09:27
подходящие темы
Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант» завершилась в НСО
фото из группы «снежный десант новосибирск — 2018» в соцсети «вконтакте»

Участники акции «Снежный десант — Новосибирск — 2018» вернулись в Новосибирск из благотворительно-просветительских поездок по районам Новосибирской области; бойцы студотрядов, проявившие себя лучше всех, получили правительственные благодарности, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы правительства Новосибирской области 20 февраля.

С 30 января по 10 февраля 323 студента в составе 15 студенческих отрядов посетили 30 районов Новосибирской области. В 150 населённых пунктах они организовали и провели тематические лекции на тему пользы здорового образа жизни со школьниками, мастер-классы и профориентационную работу со старшеклассниками. В ходе посещения районов бойцы студенческих отрядов оказали практическую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труда и пенсионерам.

Помимо работы в районных центрах студенты провели встречи и товарищеские спортивные игры с сельской молодёжью. Визит в каждый район участники акции заканчивали творческими концертами с музыкальными и танцевальными номерами.

Лучшим представителям студотрядов Всероссийской патриотической акции «Снежный десант — Новосибирск — 2018» вручены благодарственные письма губернатора. Награды бойцам студотрядов, которые провели комплекс социально полезных мероприятий в 30 районах Новосибирской области, вручил исполняющий обязанности министра образования Сергей Федорчук в День российских студенческих отрядов, 17 февраля.

Акцию «Снежный десант» организовало Новосибирское региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Напомним, акция «Снежный десант — Новосибирск 2018» стартовала 30 января.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 29.11.2017, 14:33 • короче

Короче: лжеволонтёры

Какие способы передачи денег нуждающимся безопасны, а при каких ваши деньги не попадут к адресату и почему не нужно верить людям с ящиками на улице.
 21.11.2017, 12:00 • интервью

Собак нужно уметь готовить

В чём разница между котокафе и пёсокафе, откуда будут брать собак и в чём особенности их содержания.

Слово — серебро, молчание — бесплатно

 27.10.2017, 11:01 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
самое популярное
 14 февраля, 10:15 • новость

Влюблённые спрыгнули с новосибирского Бугринского моста в реку

Трагедия произошла на Бугринском мосту в Новосибирске, спасти удалось только девушку — парень утонул в Оби.
 7 февраля, 14:31 • новость

«Дверепад» начался в общественном транспорте Новосибирска

Сначала оторвалась дверь у автобуса № 18, а спустя несколько часов подобный инцидент случился уже с маршруткой № 48.
 14 февраля, 13:25 • новость

Перед прыжком с моста в Новосибирске парень попрощался в соцсетях

За день до трагедии парень, погибший после падения с новосибирского моста, вёл себя совершенно нормально, а затем попрощался со всеми в соцсети.
 13 февраля, 09:56 • новость

«Как тебе такое, Илон Маск» — жители Новосибирска снова толкали троллейбус (видео)

Утром 12 февраля на улице Восход троллейбус № 8 по техническим причинам остановил движение и на помощь пришли пассажиры — это уже не первый случай за этот месяц.
 9 февраля, 16:24 • новость

Владимир Путин поддержал строительство метро в Новосибирске

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников попросил поддержки в строительстве новых станций метрополитена у президента России Владимира Путина.
 8 февраля, 07:52 • новость

Андрей Травников примет участие в «Лыжне России»

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников примет участие в гонке «Лыжня России — 2018».
присоединяйтесь!
    