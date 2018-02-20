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Сброс ТЭЦ погубил почти всё поголовье осетра и стерляди в Томске

 20 февраля, 17:11
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Сброс ТЭЦ погубил почти всё поголовье осетра и стерляди в Томске
фото с сайта globallookpress.com

Томская ТЭЦ сбросила хлорку и погубила десятки тонн ценной рыбы для зарыбления Томской и Новосибирской области, спасти удалось только маточное стадо сибирского осетра, узнал 20 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения агентства «Интерфакс.Сибирь».

Новосибирская и Томская область лишились десятков тонн молодняка ценных рыб для восстановления поголовья. Сброс химикатов 18 февраля погубил почти всё поголовье на ООО «Томском научно-производственном рыбоводном комплексе».

«В воскресенье был сброс воды с ТЭЦ, стоял сильный запах хлора: дышать было невозможно. В результате погибли десятки тонн осетра, стерляди, форели, а также часть карпа и толстолобика — около 90 % всего поголовья рыбы. Также отравляющие вещества попали в реку Томь», — рассказал агентству «Интерфакс.Сибирь» директор Виктор Кинев.

Удалось спасти маточное стадо сибирского осетра, ранее его пересилили в другой водоём. Первое в регионе генетически чистое маточное стадо сибирского осетра разместили в пруду Кудровском. Сейчас предприятие подсчитывает ущерб и готовит заявление в природоохранную прокуратуру.

«Томский научно-производственный рыбоводный комплекс» и ООО «Томскрыба» являются главными предприятиями для зарыбления водоёмов региона, сообщает презентация «Итоги развития рыбохозяйственного комплекса Томской области в 2015 году». Также предприятия поставляют мальков и молодь для Новосибирской, Тюменской, Курганской, Челябинской областей.

Напомним, в декабре 2017 года рыба массово гибла в новосибирских шлюзах, московская компания должна заплатить 100 тысяч рублей.

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