Андрей Травников поучаствует в запуске нового комплекса «Сибирского молока»

21 февраля врио губернатора Андрей Травников примет участие в запуске нового комплекса очистных сооружений завода «Сибирское молоко», узнал корреспондент Сиб.фм 20 февраля из сообщения региональной пресс-службы.

Врио губернатора Андрей Травников 21 февраля осмотрит главный производственный корпус завода «Сибирское молоко».

«Андрей Травников проведёт рабочее совещание с руководством предприятия, примет участие в церемонии запуска нового комплекса очистных сооружений», — сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Сибирское молоко» — это крупнейшая в Сибири продовольственная компания, ныне являющаяся филиалом ОАО «Вимм-Билль-Данн».

Напомним, в сентябре 2017 года не разрушать сложившийся в регионе рынок молока пообещал Новосибирский агрохолдинг.