Андрей Травников поучаствует в запуске нового комплекса «Сибирского молока»
20 февраля, 15:46
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21 февраля врио губернатора Андрей Травников примет участие в запуске нового комплекса очистных сооружений завода «Сибирское молоко», узнал корреспондент Сиб.фм 20 февраля из сообщения региональной пресс-службы.
Врио губернатора Андрей Травников 21 февраля осмотрит главный производственный корпус завода «Сибирское молоко».
«Андрей Травников проведёт рабочее совещание с руководством предприятия, примет участие в церемонии запуска нового комплекса очистных сооружений», — сообщила пресс-служба регионального правительства.
«Сибирское молоко» — это крупнейшая в Сибири продовольственная компания, ныне являющаяся филиалом ОАО «Вимм-Билль-Данн».
Напомним, в сентябре 2017 года не разрушать сложившийся в регионе рынок молока пообещал Новосибирский агрохолдинг.