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Новосибирский волейбол получит 500 млн рублей из федерального бюджета

 20 февраля, 10:04
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Новосибирский волейбол получит 500 млн рублей из федерального бюджета
фото с сайта pixabay.com

В 2019 году в Новосибирске планируется строительство нового регионального центра волейбола; на его возведение из федерального бюджета направлена субсидия в размере 500 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального правительства 20 февраля.

Соглашение о софинансировании строительства между министерством спорта России и правительством Новосибирской области было подписано 19 февраля: 500 млн рублей будет направлено из федерального бюджета для поддержки строительства регионального волейбольного центра.

«Министерство спорта РФ обязуется предоставить в 2018 году субсидию из федерального бюджета в размере 500 млн рублей. При этом объём средств, предусмотренных для софинансирования в бюджете Новосибирской области, составляет 141 млн рублей», — сообщил пресс-службе регионального правительства руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Средства будут направлены в рамках федеральной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности, не включённые в федеральные целевые программы, проводится в соответствии с распоряжением о распределении субсидий № 147-р от 3 марта 2018 года, подписанным председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Планируемая площадь спорткомплекса — 20 тысяч м2, большой зал рассчитан на 4,5 тысячи зрителей, тренировочный — на 600. Предположительно, строительство регионального центра волейбола в Новосибирске завершится до конца 2019 года. Комплекс должен стать «домашней ареной» новосибирского волейбольного клуба «Локомотив».

На региональном уровне объект включён в перечень мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы».

Напомним, после того, как председатель международной федерация хоккея Рене Фазель в феврале объявил, что столицей молодёжного Чемпионата мира по хоккею 2023 года станет Новосибирск, врио губернатора региона Андрей Травников заверил, что в 2020 году на левобережье Новосибирска начнётся строительство новой Ледовой арены при финансовой поддержке из федерального бюджета.

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