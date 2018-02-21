Бывший чемпион Армении по боксу ответил перед законом за взятку в Новосибирске

Титулованный в юношестве армянский боксёр выслушал приговор суда за попытку дать взятку полицейскому при исполнении, рассказал корреспонденту Сиб.фм заместитель прокурора Калининского района Новосибирска Игорь Шадрин 20 февраля.

38-летний Наири Чапанян оказался хватким ресторатором. В сентябре 2017 года в кафе-баре «Кавказская пленница» на улице Танковой в Новосибирске полицейские выявили серьёзное нарушение: питейное заведение продавало алкоголь, не имея лицензии.

Правоохранители пригласили директора кафе Анастасию Чапанян в отдел полиции для составления протокола по ч. 2 ст. 14.1 Кодекса об административных правонарушениях («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения»). За прибыльную торговлю «Кавказскую пленницу» могли оштрафовать на сумму от 40 до 50 тысяч рублей.

На следующий день женщина пришла в отдел в компании мужа Наири Чапаняна, в юношестве — чемпиона Армении по боксу. Бывший спортсмен практически с порога предложил уладить дело за вознаграждение. Честь мундира сотрудника полиции он оценил в 15 тысяч рублей. Правоохранитель согласился, но только для того, чтобы задержать Чапаняна с поличным сразу после передачи денег.

Поначалу злоумышленник вину отрицал, в частности, пытался оправдаться тем, что деньги полицейскому он предложил не за конкретный протокол, а за общее покровительство бизнесу. Однако уже в суде, «под тяжестью предъявленных доказательств», полностью признал вину.

Впрочем, ни раскаяние, ни двое маленьких детей не помогли взяткодателю избежать реального срока. К тому же Чапанян уже был судим за сбыт фальшивых денег и освободился из колонии в 2012 году. В этот раз суд учёл, что имеет дело с опасным рецидивистом, и отправил Наири Чапаняна в колонию строгого режима на один год и восемь месяцев.

Помимо штрафа за отсутствие лицензии «Кавказскую пленницу» обязали заплатить ещё 500 тысяч рублей за незаконную передачу денег в интересах юридического лица. Супруга осуждённого собирается обжаловать это постановление в Калининском районном суде Новосибирска.

Напомним, в мае 2017 года принципиальный полицейский в Туве отказался пустить груз контрафактной водки через границу.