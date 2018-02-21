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Главарь «чёрных риелторов» получил пожизненный срок в Забайкальском крае

 21 февраля, 17:16
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Главарь «чёрных риелторов» получил пожизненный срок в Забайкальском крае
фото с сайта oblsud.cht.sudrf.ru

Членам преступной группировки «чёрных риелторов» в Чите 21 февраля вынесли приговор — их главарь, Николай Борисенко, до конца жизни получил жилплощадь в колонии особого режима, узнал корреспондент Сиб.фм 21 февраля из сообщения пресс-службы забайкальского краевого суда.

Преступную группу «чёрных риелторов» Николай Борисенко создал в Чите в июне 2009 года. Банда занималась хищением квартир, используя фиктивные договоры купли-продажи. Главаря группировки правоохранительные органы задержали в феврале 2013 года.

В декабре 2014 года Забайкальский краевой суд приговорил Николая Борисенко к 24 годам заключения в колонии строгого режима, а также к штрафу в 700 тысяч рублей, ещё 1 млн рублей Борисенко должен выплатить в качестве компенсации морального вреда.

В октябре 2017 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отменила решение краевого суда и передала уголовное дело Николая Борисенко и пятерых его сообщников в тот же суд для нового разбирательства в ином составе.

Теперь Борисенко вменялось ещё подстрекательство и пособничество в убийстве свидетеля по своему уголовному делу. Также к его обвинениям добавилось убийство из корыстных побуждений для завладения квартирой и хищение грузовой техники. Остальных пятерых членов группировки обвиняли только в хищении грузовика.

21 февраля Забайкальский краевой суд приговорил организатора группировки «чёрные риелторы» Николая Борисенко к пожизненному заключению в колонии особого режима и выплате штрафа в размере 500 тысяч рублей. Остальных членов банды приговорили к различным срокам лишения свободы в колониях строгого режима: Владимир Колобов получил 19 лет, Кирилл Волков — 12, Сергей Федореев — 11, Роман Ноздрин — три с половиной года и Константин Банщиков — три года.

«Коллегия присяжных признала Николая Борисенко виновным и не заслуживающим снисхождения по всем пунктам обвинения, остальных подсудимых суд присяжных также признал виновными», — прокомментировала приговор пресс-служба краевого суда.

Напомним, в феврале утвердили обвинительное заключение этнической банде из Новосибирска за убийства и разврат.

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