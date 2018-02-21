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Грудной мальчик погиб после прививки от гепатита в Иркутской области

 21 февраля, 18:01
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Грудной мальчик погиб после прививки от гепатита в Иркутской области
фото с сайта pixabay.com

После вакцинации у семимесячного ребёнка в Иркутской области ухудшилось самочувствие, а спустя две недели мальчик скончался в отделении реанимации, узнал корреспондент Сиб.фм 21 февраля из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного комитета Юлия Крицкая корреспонденту Сиб.фм, 30 января семимесячному мальчику поставили прививку от гепатита. После этого у ребёнка началось ухудшаться самочувствие — его мама дважды обращалась в больницу с жалобами на его здоровье.

«13 февраля ребёнок был доставлен в критическом состоянии в реанимацию, где вскоре скончался. Предварительная причина смерти — миокардит сердца», — сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

Следователи в ходе проверки оценят действия или бездействие врачей медучреждений, где лечился ребёнок.

Напомним, в ноябре 2017 года была выявлена вспышка гепатита А среди детей в Иркутской области.

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