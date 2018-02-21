Министр труда Топилин проинспектирует Новосибирск

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин прибыл в Новосибирск, стало известно корреспонденту Сиб.фм 21 февраля из сообщения пресс-службы областного правительства.

Топилин намерен встретиться с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым и обсудить вопросы развития социальной сферы области.

После встречи с Травниковым Топилин намерен проинспектировать ряд объектов социальной сферы Новосибирска.

Министр посетит комплекс социального обслуживания населения Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, Главное бюро медико-социальной экспертизы, Центр оценки квалификации в сфере сварки , Многофункциональный центр, Каменский психоневрологический интернат.

Помимо социальных учреждений в программе поездки значится визит на Новосибирский приборостроительный завод.

Напомним, что с начала 2018 года это третий визит федеральных чиновников в Новосибирск. 19 февраля в областной центр прибыли министр обороны Сергей Шойгу и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

А приезд президента РФ Владимира Путина в январе вызвал транспортный коллапс и недовольство жителей города.