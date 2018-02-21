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Новосибирские учёные открыли новые золотосодержащие соединения на Камчатке

 21 февраля, 15:36
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Новосибирские учёные открыли новые золотосодержащие соединения на Камчатке
фото с сайта pixabay.com

Исследователи института геологии и минералогии СО РАН открыли в месторождении Малетойваям на полуострове Камчатка новый тип минерализации, в котором обнаружены соединения золота, не имеющие природных аналогов, узнал корреспондент Сиб.фм 21 февраля из сообщения издания «Наука в Сибири».

Ведущий научный сотрудник ИГМ СО РАН доктор геолого-минералогических наук Надежда Толстых рассказала изданию «Наука в Сибири», что по договору с одной из научно-производственных компаний группа учёных должна была оценить вещественный состав трёх золоторудных проявлений месторождения Малетойваям на полуострове Камчатка.

«Компании было интересно, в какой форме там представлено золото, потому что от этого зависят способы обогащения при разработке месторождений», — рассказала Надежда Толстых.

Исследователям передали 60 килограммов образцов вторичных кварцитов. С помощью долгой переработки они получили мельчайшие зёрнышки минералов из тяжёлого концентрата образцов. Таким образом, были исследованы тысячи зёрен.

Как объясняет ведущий научный сотрудник, золото может встречаться в месторождениях в самородном виде — с примесями серебра, ртути, меди, палладия, теллура и, очень редко, серы. Соединений золота с селеном в природе до сих пор не было обнаружено. Ранее были лишь синтетические аналоги. Однако изучение проб из Малетойваям с помощью электронного микроанализа доказало, что примеси селена в золоте можно встретить и в природе.

«Состав одного из минералов: два атома золота, четыре — теллура и три атома серы и/или селена: Au2Te4(Se,Se)3. Другой представлен селенидом золота AuSe. Эти соединения новые, неизвестные и нигде ранее не описанные. В одной из международных статей я прочитала, что, согласно теории, селенид золота должен быть обнаружен в земных условиях, но никогда не был найден, потому что его плохо искали», — объяснила Надежда Толстых.

Новые золотосодержащие соединения пока фигурируют в научных работах под именем «неназванная фаза», потому что они ещё не утверждены как минералы. Один из них Надежда Толстых хочет назвать малетойваямитом по названию месторождения.

«Мы задались вопросом: почему Малетойваям — это единственное место в мире, где найдены такие фазы? Почему в других эпитермальных месторождениях не был обнаружен этот минерал? Оказалось, что для его образования нужны строго определённые условия. Во-первых, растворы, в которых он зарождается, должны быть предельно кислыми и насыщены селеном. Во-вторых, формироваться минерал может в сильно окислительной обстановке. Почему-то именно в районе Малетойваяма совпали все эти условия. Возможно, идентичные параметры существуют и на других эпитермальных месторождениях, которые досконально таким образом ещё никто не изучал», — передаёт слова Надежды Толстых «Наука в Сибири».

Напомним, в феврале томский кандидат наук издала книгу пословиц сибирских татар.

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