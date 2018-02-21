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Опека в Новосибирской области попалась на средствах интимной гигиены

 21 февраля, 10:20
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Опека в Новосибирской области попалась на средствах интимной гигиены
фото с сайта pixabay.com.

Прокуроры в Новосибирской области выявили нарушения полномочий по опеке и попечительству недееспособных граждан, стало известно 21 февраля корреспонденту Сиб.фм из официального сообщения ведомства.

Как сообщают в надзорном органе, в Здвинском районе сотрудники отдела опеки и попечительства администрации отчитывались об использовании имущества подопечных мужчин чеками о приобретении товаров женской интимной гигиены. В документах также фигурировали корма для животных.

Такие отчёты утверждались главой района, утверждается в сообщении.

Прокуратура внесла представление главе Здвинского района, а начальник отдела и попечительства привлечён к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что 21 февраля в Новосибирск с рабочим визитом прибыл министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. В планах чиновника — обсудить с врио губернатора области Андреем Травниковым вопросы развития социальной сферы.

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