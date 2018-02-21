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Родители и актёры в Новосибирске сдали ЕГЭ

 21 февраля, 07:40
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Родители и актёры в Новосибирске сдали ЕГЭ
фото с сайта pixabay.com

С 20 по 28 февраля по Новосибирской области пройдёт всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями», узнал корреспондент Сиб.фм 20 февраля из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Первый экзамен в рамках акции прошёл 20 февраля на площадке гимназии № 1. В нём приняли участие 29 человек. Помимо родителей, ЕГЭ сдавали и актёры театра «Красный факел» с и. о. министра образования региона Сергеем Федорчуком.

«Акция даёт возможность родителям пройти эту процедуру и на собственном опыте убедиться, что любой ребёнок, который систематически занимается в школе, способен сдать ЕГЭ с достаточно высоким результатом», — передала пресс-служба регионального правительства слова Сергея Федорчука.

Всего Новосибирской области будет организовано более 80 пунктов приёма экзамена. Сдать пробный ЕГЭ смогут и жители отдалённых территорий.

Напомним, в июле 2017 года беженка из Сирии сдала ЕГЭ по русскому на 91 балл и закончила школу с золотой медалью в Забайкальском крае.

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