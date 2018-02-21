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Съел блины во вьетнамском небе житель Новосибирска с тремя девушками (видео)

 21 февраля, 14:10
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Съел блины во вьетнамском небе житель Новосибирска с тремя девушками (видео)
фото со страницы александра орлова «вконтакте»

Новосибирский парапланерист Александр Орлов отпраздновал Масленицу с тремя девушками в небе во Вьетнаме, узнал корреспондент Сиб.фм 21 февраля из сообщения экстремала в соцсети «ВКонтакте».

Известный парапланерист из Новосибирска Александр Орлов во время Масленицы отдыхал во Вьетнаме. Однако это не помешало ему отметить русский праздник за границей.

Вместе с тремя российскими экстремалками Евгенией Казаченко, Александрой Должанской и Викторией Паламарчук он поднялся в воздух на параплане. Уже в небе они поели блинов со сгущёнкой.

Видеоотчёт о русской Масленице во Вьетнаме Александр Орлов опубликовал у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

«18 февраля весёлой дружной компанией, с шутками и прибаутками, по русской традиции мы отметили Масленицу. Вот как это было...» — написал парапланерист в сопровождении к посту.

Напомним, в феврале сожгли Масленицу под дабстеп жители Первомайского района в Новосибирске.

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