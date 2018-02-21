Школьники-шахматисты поборются за финал «Белой ладьи-2018» в Новосибирске

С 22 по 25 февраля в Новосибирске пройдёт третий этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных учреждений региона, узнал корреспондент Сиб.фм 21 февраля из сообщения пресс-службы «Федерации шахмат Новосибирской области».

В Новосибирске пройдёт третий этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья — 2018». Команды школ региона сразятся на клетчатой доске с 22 по 25 февраля.

«„Белая ладья“ — один из самых известных турниров, с 1969 года сотни тысяч детей каждый год сражаются за титул сильнейшей школьной команды страны. Новосибирская гимназия № 1 выигрывала Всероссийские соревнования в 2007 и 2008 годах, а прошлом сезоне заняла второе место, уступив команде из Екатеринбурга по дополнительным показателям», — сообщила пресс-служба «Федерации шахмат Новосибирской области».

В первых двух этапах, школьном и районном, приняли участие более 1 200 школьников Новосибирской области. В третьем этапе сойдутся 84 команды из десяти муниципальных районов. Состав комант регламентирован — три мальчика и одна девочка. Лучшие из юных шахматистов региона в июне поедут на всероссийский этап турнира в Дагомыс.

Церемония открытия турнира состоится 22 февраля в 10:10 в научной библиотеке НГТУ. Организаторами соревнований выступают «Федерация шахмат Новосибирской области» и региональный департамент физической культуры и спорта при содействии РАТМ Холдинга и НГТУ.

Напомним, в феврале департамент физической культуры и спорта Новосибирской области и НГТУ заключили соглашение о сотрудничестве и пообещали школьникам и студентам улучшить условия занятия спортом в Новосибирске.