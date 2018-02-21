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Максим Топилин напомнил о необходимости вдвое повысить зарплаты врачам НСО

 21 февраля, 19:48
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Максим Топилин напомнил о необходимости вдвое повысить зарплаты врачам НСО
фото с сайта правительства новосибирской области

В ходе рабочей поездки в Новосибирскую область министр труда и соиального развития Максим Топилин провёл масштабное совещание с представителями социального блока правительства региона, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального правительства 21 февраля.

В рамках рабочей поездки в Новосибирск министр труда и социальной защиты России Максим Топилин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора региона Андреем Травниковым, на которой стороны обсудили вопросы развития социальной сферы региона.

Кроме того, Максим Топилин провёл рабочее совещание по вопросам развития социальной сферы Новосибирской области. Оценивая ход реализации социальных мер на территории региона, министр подчеркнул, что ключевым показателем в этом процессе остаётся выполнение «майских» указов президента России Владимира Путина.
Максим Топилин сделал акцент на повышении заработной платы работникам бюджетной сферы: врачам, учителям, профессорско-преподавательскому составу, работникам культуры, социальным работникам. Топилин подчеркнул, что Новосибирская область выполнила все показатели по всем категориям. Министр отметил, что сейчас ключевая задача, обозначенная «майскими» указами, — увеличить зарплату врачам вдвое от средней.

«Необходимо держать на контроле повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Из Резервного фонда Российской Федерации регионам будут предоставлены дополнительные финансовые ресурсы для реализации закона о повышении МРОТ», — добавил министр в ходе совещания.
Топилин обозначил и другие приоритеты, которым необходимо уделить пристальное внимание. Это демографические показатели и меры поддержки молодых семей, работа с некоммерческими общественными организациями социальной направленности, продолжение реализации программы «Доступная среда».

Врио губернатора Андрей Травников отметил, что Новосибирская область выполняет обязательства перед социально незащищёнными группами населения — пожилыми людьми, инвалидами, детьми, — создавая условия для повышения адресности, качества и доступности социального обслуживания. В сфере особого внимания находятся вопросы социального обслуживания детей и семей, воспитывающих детей. Программы и проекты, которые реализуются на территории области, носят «семейный» характер и рассчитаны как на конкретного ребёнка, так и на его семейное окружение.

Вместе с тем глава региона обратил внимание и на текущие проблемы: падение реальных доходов граждан, рост численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, рост иждивенческих настроений, демографические риски. Андрей Травников подчеркнул, что в качестве мер по стимулированию повышения рождаемости Новосибирская область производит выплаты за первого и второго ребёнка, приступила к выдаче льготной ипотеки семьям с детьми, к реализации программы по стопроцентному предоставлению мест в детских садах детям до трёх лет.

С основным докладом на рабочем совещании выступил врио заместителя губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. Он рассказал об основных аспектах развития социальной сферы нашего региона. Это в первую очередь тесное и продуктивное межсекторное взаимодействие в социальной сфере, в частности с общественными организациями. На территории региона с каждым годом растёт число граждан, получивших сертификат на областной семейный капитал. Начиная с 2012 года и по состоянию на сегодняшний день, их количество превысило 25 тысяч человек. С прошлого года расширены возможности использования семейного капитала — теперь и на социальную адаптацию детей-инвалидов, на приобретение сельскохозяйственной техники.

Также в ходе рабочей поездки министр осмотрит ряд объектов социальной сферы нашего региона: «Комплекс социального обслуживания населения Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска», Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области Минтруда России и посетит Каменский психоневрологический интернат.

Напомним, 8 февраля Новосибирск с рабочим визитом посетил президент России Владимир Путин.

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