Успей получить комплимент от Бориса на выставке роботов в Новосибирске

У жителей Новосибирска осталось несколько дней, чтобы увидеть будущее, получить комплимент от робота и познать мощь искусственного интеллекта; самая большая российская выставка роботов будет работать в Новосибирске до 25 февраля, узнал корреспондент Сиб.фм от организаторов выставки 21 февраля.

Увидеть многообразие подводного мира или Париж с высоты птичьего полёта, не покидая Новосибирска, — вполне реально для гостей интерактивной выставки «Корпорация роботов». Четыре зоны виртуальной реальности могут отправить посетителей не только в загадочные места нашей планеты, до и далеко за её пределы.

В «Корпорации роботов» найдётся место всем изобретателям, желающим погрузиться в мир робототехники и высоких технологий. На выставке будут работать нейроинтерфейсы и приборы для передвижения предметов силой мысли, на четырёх мастер-классах можно будет собрать уникального робота и запустить квадрокоптеры на Арене дронов.

Любители азарта и зрелищ смогут поболеть за понравившегося робота-боксёра или футболиста, посмотреть театральную постановку в исполнении роботов-актёров и увидеть невероятные трюки с электричеством в Тесла-шоу. А в любом месте выставки можно будет неожиданно встретить неподражаемого человекоподобного робота Алёшу высотой 180 сантиметров! Рослый робот вежливо поприветствует каждого гостя, предложит сыграть в «угадай мелодию» и может закружить в танце.

Свои возможности, познания и даже характеры жителям Новосибирска представят ещё 50 интерактивных роботов со всего мира.

Похожий на домовёнка Деревяка крутит шарманку и предсказывает судьбу за «монетное» вознаграждение, первая робот-женщина в России Kiki делится с гостями знаниями в области химии, астрономии и арифметики, однако может отпустить острую шутку в ответ на назойливые просьбы сложить или умножить многозначные числа. Мягкий и пушистый терапевтический Паро реагирует на прикосновения: виляет хвостом, улыбается и издаёт мелодичные звуки.

Выставка «Корпорация роботов» будет работать в Новосибирске до 25 февраля — каждый день шансов увидеть будущее становится на один меньше.

Жители Новосибирска ещё могут успеть воспользоваться ограниченным предложением и получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку у партнёров компании.

Напомним, светские львы мира роботов Борис и Валера осыпали комплиментами всех дам, приходивших на выставку.