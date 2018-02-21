За вейпы и кальян новосибирские рестораторы сражаются с Роспотребнадзором

Весь мир в той или иной степени занят борьбой с курением; в Новосибирске рестораторы и чиновники встретились на публичном обсуждении практики регионального Управления Роспотребнадзора, чтобы поговорить о курении за столиками, 21 февраля узнал корреспондент Сиб.фм, побывавший на мероприятии.

Минздрав России в шаге от того, чтобы запретить в общепите курение кальянов и вейпов, представители ресторанного бизнеса готовы как угодно трансформировать и зонировать свои заведения, чтобы не допустить тотального запрета. Рестораторы пытаются отстоять право предлагать своим гостям покурить кальян и возможность не запрещать курить электронные сигареты в залах заведений. Они всеми возможными способами пытаются донести до законодательной и исполнительной власти экономические преимущества оставления в заведениях кальянов: выгода, доходы, налоги.

«Для заведений это важно не тем, что гости могут курить кальян, а с той позиции, что гости приходят, заказывают кальян и заказывают ещё что-то», — пояснила вице-президент по общим вопросам Федерации рестораторов и отельеров Новосибирской области Галина Шеломенцева.

Сейчас на федеральном уровне рассматривается законопроект о запрете кальянов и вейпов, подготовленный Минпромторгом. Общепит волнуется всё сильнее. К тому же гости, которым не нравится, что рядом с ними могут курить кальяны, то и дело инициируют проверки. Поэтому представителям санитарной службы был задан вопрос о перспективе сохранить кальяны в меню заведений и формата кафе-кальянных.

«Сейчас, в свете действия закона, кальяны уже не так актуальны. Тем не менее к нам поступают заявления о том, что в каких-то кафе или ресторанах курят кальян. Сейчас руководители предприятий общественного питания грамотные: у них в кальянах не курят табак, используется какая-то фруктовая смесь. Она не попадает под действие закона», — ответила вопрос рестораторов начальник отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Ольга Берсон.

Такой подход категорически не нравится сторонникам здорового образа жизни. Они считают, что кальяны и электронные сигареты, даже если считать безвредным всё, что с их помощью курят — это пропаганда курения как такового. И поэтому запрет считают наиболее действенной и разумной мерой.

«С улицы их (кальяны — прим. Сиб.фм) надо убирать совершенно точно. Потому что на улице, на открытых площадках, когда происходит курение кальяна, это могут наблюдать даже несовершеннолетние, дети», — уверен Сергей Крупенько, председатель центра «Трезвый город».

Активная борьба с курением началась в России в 2013 году. Соответствующие законы постепенно вытеснили сигареты из рекламной сферы, из общественных мест, затем из заведений общественного питания. Чтобы воздействовать на стойких курильщиков, правительство обязало производителей табачной продукции поднять цены на сигареты, а на пачках разместить устрашающие картинки. Согласно антитабачной концепции Министерства здравоохранения России, запрет на курение кальянов и вейпов должен дойти до ресторанов и кафе. Принятие соответствующих законов анонсировали как раз к 2018 году. Но пока этого не произошло.

Напомним, 7 февраля в Шереметьеве за дебош и курение в самолёте сняли с рейса пассажира, летевшего в Красноярск.