Актёры новосибирского театра «Старый дом» попадут в голову социопата

В театре «Старый дом» скоро состоится премьера, на которой зрители не узнают зрительный зал, потеряют сцену театра и откроют новое в себе, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы театра 22 февраля.

Действие спектакля развернётся в месте, где не может быть границ. Персонажи известного театрального сюжета отправятся в путешествие по сознанию главного героя современности — социопата. По ходу действия персонажи лишатся всех привычных рамок существования, их отпустит земное притяжение, и придётся постоянно сражаться в иронических словесных баттлах.

«„Sociopath“ заставляет по-новому посмотреть на возможности театра в игре с пространством и зрительским восприятием. Спектакль выводит нас за пределы привычной сценической площадки», — интригует сообщение пресс-службы театра.

18 лет — возрастной ценз для зрителей спекталя

Зрители потеряют знакомые очертания зрительного зала и сцены. Удивление и сила энергии спектакля спровоцируют новый взгляд не только на привычные ряды, кресла и сцену, но и собственные возможности восприятия.

Постановщиком спектакля стал Андрей Прикотенко, главный режиссёр «Старого дома» с 2017 года. Премьера состоится 23, 24 и 25 марта.

Напомним, в Новосибирском государственном художественном музее 9 февраля открылась выставка предметного дизайна «New olds»; экспозиция призывает по-новому посмотреть на сочетание классических материалов и традиционных технологий в новых формах.