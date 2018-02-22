Андрей Травников поздравил жителей Новосибирска с Днём защитника Отечества

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников 22 февраля провёл приём военнослужащих и ветеранов боевых действий в честь Дня защитника Отечества, узнал корреспондент Сиб.фм 22 февраля из сообщения региональной пресс-службы.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников 22 февраля в большом зале здания правительства региона поздравил военнослужащих и ветеранов с наступающим Днём защитника Отечества. Также он вручил им почётные грамоты, благодарственные письма, памятные сувениры и ценные подарки.

На мероприятии присутствовал командующий 41-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Александр Завизьон. От имени военного совета он вручил Андрею Травникову памятный знак и заверил, что солдаты и офицеры 41-й армии «всегда рядом с жителями Новосибирской области».

Также Андрей Травников 22 февраля посетил торжественное собрание в честь Дня защитника Отечества в государственном концертном зале имени Каца. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, врио губернатора подчеркнул, что в сегодняшнем меняющемся мире вопрос защиты отечества — очень широкий и разносторонний.

«Фронт этой защиты — не только границы на карте. Это и защита нашей истории, работа историков в архивах, работа с молодым поколением, бережное сохранение семейных архивов», — сказал Андрей Травников.

Напомним, в феврале исследование ко Дню защитника Отечества показало, что безопасность Новосибирска сосредоточена в руках мужчин.