В преддверии Дня защитника Отечества служба исследований сервиса по поиску работы HeadHunter провела исследование рынка труда и выявила самые популярные профессиональные области у новосибирских мужчин-соискателей, узнал корреспондент Сиб.фм 22 февраля из сообщения пресс-службы HeadHunter.

Сайт по поиску работы HeadHunter проводил исследование с 1 по 19 февраля. Лидером по числу резюме от мужчин-соискателей оказалась сфера безопасности — 93 %, хотя в сфере автомобильного бизнеса наблюдается такое же распределение.

Также 90 % мужчин ищут работу в разделе «Рабочий персонал».

«Почти аналогичная ситуация сложилась и в сфере добычи сырья: на 86 % резюме мужчин приходится 14 % резюме женщин. Чуть меньшая доля мужчин-соискателей ищут работу в области информационных технологий и „Транспорта, логистики“ — 78 %», — сообщила пресс-служба HeadHunter.

Замыкает список «мужских профессий» работа топ-менеджера — 69 % резюме от мужчин.

«Интересно, что зарплатные ожидания мужчин выше среднерыночных показателей. Для сравнения: соискатели-мужчины Новосибирска за последний год указывали в резюме среднюю желаемую заработную плату в размере 35 тыс. рублей, в то время, как средние показатели по рынку среди кандидатов обоих полов составляют 30 тыс. рублей», — отметила пресс-служба HeadHunter.

Напомним, в феврале стало известно, что почти треть жителей Сибири работает по специальности.