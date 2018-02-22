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Клинику Мешалкина признали виновной в картельном сговоре

 22 февраля, 15:04
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Клинику Мешалкина признали виновной в картельном сговоре
фото с сайта meshalkin.ru

21 февраля федеральная антимонопольная служба Новосибирской области признала виновными в картельном сговоре при закупке лекарств клинику Мешалкина, а также компании «ФИТО» и «Терра», узнал корреспондент Сиб.фм 22 февраля по итогам брифинга регионального УФАС.

Ранее, федеральная антимонопольная служба Новосибирска уже сообщала, что две фармацевтические компании — «ФИТО» и «Терра» — устно договорились не конкурировать между собой на торгах. Это позволило проводить закупки лекарств, инструментов и послеоперационного питания для клиники Мешалкина, которая также участвовала в схеме, по завышенным ценам. 21 февраля в новосибирском УФАС состоялся брифинг заместителя руководителя управления Натальи Камневой по результатам рассмотрения дела в отношении всех трёх участников сговора.

«Антимонопольный орган в ходе мониторинга информации о закупках лекарств в Новосибирской области установил в действиях вышеуказанных организаций признаки нарушения пункта первого ч.1 ст. 17 ФЗ „О защите конкуренции“», — сообщила пресс-служба регионального УФАС.

21 февраля комиссия УФАС признала клинику Мешалкина и две другие организации нарушителями антимонопольного законодательства. Клинике выдали предписания о прекращении нарушений законодательства. В скором времени решится вопрос о применении к ней административного наказания.

Напомним, в январе поставщики новосибирской клиники Мешалкина заработали на махинациях 500 млн рублей.

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