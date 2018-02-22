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Книга новосибирских учёных о приручении лис получила «Оскар» от мира науки

 22 февраля, 13:46
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Книга новосибирских учёных о приручении лис получила «Оскар» от мира науки
фото с сайта pexels.com

Новосибирские учёные из Института цитологии и генетики СО РАН рассказали о единственном в мире успешном эксперименте по одомашниванию лис в форме научно-популярной книги и получили престижную международную премию, узнал корреспондент Сиб.фм 22 февраля от сотрудников ИЦиГ.

Книга «Как приручить лису» об уникальном эксперименте, который ведут новосибирские учёные, получила престижную международную премию. Американская ассоциация содействия развитию науки, издающая журнал Science, ежегодно награждает лучшие научно-популярные книги. Премия этой ассоциации считается чем-то вроде «Оскара» в сфере науки. В этом году лучшей книгой для молодёжи стала книга «Как приручить лису (и построить собаку)», написанная новосибирским биологом Людмилой Трут вместе с американским коллегой Ли Дугаткиным.

В этой книге рассказывается об уникальном эксперименте по одомашниванию лис. Он идет в Новосибирске с 1959 года. Начинал его академик Дмитрий Беляев. Сейчас работу продолжают его ученики и коллеги. Учёные ставили себе задачу понять и показать, как тысячи лет назад проходило одомашнивание животных. Эксперимент позволил ответить на важнейшие вопросы эволюционной биологии. Результатом стала единственная в мире популяция лис дружелюбных по отношению к человеку.

Работа новосибирских генетиков известна во всём мире. «Как приручить лису» — первая книга, которая подробно рассказывает о научном эксперименте широкой публике. Её автор, Людмила Трут, не смогла приехать на церемонию награждения, но записала видеообращение к коллегам на английском языке.

«В 1999 году на страницах американского научного журнала я впервые рассказала миру об эксперименте по доместикации лисицы. В Америке реакция на эту публикацию была впечатляющей. Я получила множество писем, не только от учёных, а от людей разных профессий, от студентов. Я бесконечно всем им благодарна, они вдохновили меня, вселили в меня уверенность», — обратилась к коллегам в видео старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Людмила Трут.

Работа над книгой велась с 2012 года. Первый тираж вышел в 2017 году — в год столетия академика Беляева. Юбилей учёного широко отмечали, его имя значимо для биологов всего мира. В новосибирском Академгородке был открыт памятник: Беляев изображён сидящим на скамье, рядом с ним лисица.

В институте цитологии и генетики надеялись, что книга в юбилейный год выйдет также и на русском языке. Но оказалось, что издать книгу на английском гораздо проще, а интерес к приручению лис за рубежом значительно выше.

«Известно, что Американская ассоциация содействия развитию науки заказала у Chicago Press ещё дополнительно четыре тысячи экземпляров специально для того, чтобы распространить во все учебные заведения Америки», — отметил заместитель заведующего лабораторией Института цитологии и генетики СО РАН Юрий Гербек.

Судя по продажам, интерес к книге про одомашнивание лис не достиг своего пика, при этом научпопу от новосибирского учёного предсказывают судьбу бестселлера. Эксперты полагают, что российские издательства довольно скоро обратят внимание на книгу и переведут её на русский.

Напомним, в марте 2017 года иркутские учёные нашли в Байкале вирусы для создания замены антибиотиков.

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