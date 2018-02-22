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На февральские праздники в Новосибирск вернётся мороз

 22 февраля, 14:18
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На февральские праздники в Новосибирск вернётся мороз
фото с сайта pixabay.com

Не успели жители Новосибирска отдохнуть от морозов, как к 23 февраля в город снова вернётся похолодание, а к 26 февраля температура понизится до −30 °С, рассказал корреспонденту Сиб.фм 22 февраля пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометеоцентра Ренад Ягудин.

На данный момент через Новосибирскую область проходят атмосферные фронты-циклоны. В связи с этим возобновились облачность, метели и порывистые ветры. Пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометеоцентра Ренад Ягудин сообщил, что к утру 23 февраля холодный фронт пройдёт над регионом и наступит похолодание. Уже к ночи в День защитника отечества температура понизится до −13...-18 °С.

Днём 23 февраля будет −6...-11 °С, местами до −16 °С. Снегопады и метели начнут ослабевать.

«Днём 25 февраля мы ждём прекращения осадков. Морозы будут усиливаться. К 25 февраля ночная температура будет −21...-29 °С», — сообщил Ренад Ягудин.

Пик морозов придётся на 26 февраля, температура может достигнуть −30 °С и, возможно, опустится ниже.

27 февраля ожидается выход очередного циклона из Казахстана: возобновятся снегопады и метели, вероятно небольшое потепление. А 28 февраля Новосибирскую область накроет новая волна морозов.

Напомним, 19 февраля в Новосибирск шли снежные волны потепления.

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