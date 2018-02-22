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Бюджет Новосибирской области впервые признали открытым

 22 февраля, 15:34
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Бюджет Новосибирской области впервые признали открытым
фото с сайта pixabay.com

По результатам рейтинга субъектов РФ Новосибирская область вошла в группу регионов с «высоким уровнем открытости бюджетных данных» и заняла 18-е место в стране, узнал корреспондент Сиб.фм 22 февраля из сообщения пресс-службы регионального правительства.

В рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2017 год Новосибирская область заняла 18-е место. Впервые за всё время регион попал в группу с «высоким уровнем открытости бюджетных данных».

Данный рейтинг ежегодно проводится научно-исследовательским финансовым институтом. Эксперты НИФИ оценивают полноту и доступность информации, представленной на официальном сайте министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области и специализированном портале «Открытый бюджет Новосибирской области».

«В 2017 году наиболее высокие оценки Новосибирская область получила за размещение проекта закона и закона об областном бюджете с приложениями и дополнительными материалами к нему, квартальной и годовой отчётности, информации о деятельности Общественного совета при министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области, а также брошюр „Бюджет для граждан“», — сообщила пресс-служба регионального правительства.

Также пресс-служба отметила, что размещённые материалы дважды отмечали в качестве примера «лучшей практики» на всероссийском уровне.

Напомним, в феврале бюджет Новосибирской области закончил пятилетку с плюсом.

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