Лимузин из кусков продают за 25 млн рублей на новосибирском «Авито»

Новосибирский автодилер продаёт залатанный старый лимузин 60-х годов за 25 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 21 февраля на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Автодилер Владимир предлагает на новосибирском «Авито» машину «другой марки» до 1960 года выпуска. На имеющемся в объявлении фото видно, что авто «собирали по кускам»: есть заплаты из металла другого цвета.

В объявлении автомобиль представлен чёрным лимузином, хотя на вид он цвета ржавого хаки. Объём двигателя машины — 2,9 литра, среди характеристик — механическая коробка передач и задний привод. Мощность двигателя ретролимузина — 100 лошадиных сил. Также состояние авто указано как «не битый».

Автор объявления написал, что у него в наличии есть три машины выпуска 1937-1939 годов. По всей видимости, его фирма занимается реставрацией автомобилей.

Напомним, в феврале на «Авито» продавали книгу с интересной судьбой за 5 млн рублей.