Лимузин из кусков продают за 25 млн рублей на новосибирском «Авито»
22 февраля, 07:19
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Новосибирский автодилер продаёт залатанный старый лимузин 60-х годов за 25 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 21 февраля на сайте бесплатных объявлений «Авито».
Автодилер Владимир предлагает на новосибирском «Авито» машину «другой марки» до 1960 года выпуска. На имеющемся в объявлении фото видно, что авто «собирали по кускам»: есть заплаты из металла другого цвета.
В объявлении автомобиль представлен чёрным лимузином, хотя на вид он цвета ржавого хаки. Объём двигателя машины — 2,9 литра, среди характеристик — механическая коробка передач и задний привод. Мощность двигателя ретролимузина — 100 лошадиных сил. Также состояние авто указано как «не битый».
Автор объявления написал, что у него в наличии есть три машины выпуска 1937-1939 годов. По всей видимости, его фирма занимается реставрацией автомобилей.
Напомним, в феврале на «Авито» продавали книгу с интересной судьбой за 5 млн рублей.