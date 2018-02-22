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В России определили авто с пробегом, которые дешевеют медленнее всех

 22 февраля, 09:37
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В России определили авто с пробегом, которые дешевеют медленнее всех
фото с сайта pixabay.com

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг б/у автомобилей с максимальной сохранностью остаточной стоимости, узнал корреспондент Сиб.фм из официального сообщения агентства 22 февраля.

Мониторинг цен на авто с пробегом ведётся с 2011 года и в настоящий момент охватывает 2,5 тысячи модификаций (с учётом типа кузова, объёма двигателя и типа трансмиссии) более чем 50 брендов легковых автомобилей. Рейтинг разделен на два сегмента: STANDART и PREMIUM.

В классе STANDART первые три места заняли авто японского производства. Лучшей маркой стала японская Mazda, у автомобилей которой сохранность остаточной стоимости составляет 97,32 %. Второе и третье места были отданы Toyota (94,98 %) и Subaru (90,60 %).

Лидером класса PREMIUM стал шведский бренд Volvo с результатом 87,06 %. На втором и третьем местах японский Lexus (82,35 %) и немецкий Porsche (82,02 %) соответственно.

По сведениям «Автостата», в 2017 году около 69 % автопарка личных автомобилей Новосибирской области составляли иномарки. По этому показателю регион на 14-м месте в стране.

Добавим, что по данным Авто.ру в Новосибирске и Новосибирской области чаще всего выставляют на продажу машины японского производства. Такие объявления составляют 59,5 % от всех предложений в регионе. С большим отрывом на втором месте отечественные автомобили — 13,9 % предложений.

Тройку лидеров замыкают немецкие автомобили — их доля на новосибирском рынке подержанных машин составила 9,2 %.

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