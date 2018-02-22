Ветераны милиции расскажут Леониду Каневскому об известном маньяке

В Новосибирске начались съёмки новой серии документального цикла «Следствие вели...», в которой опытнейшие сыщики новосибирской милиции расскажут историю о маньяке из 90-х, узнал корреспондент Сиб.фм 22 февраля из сообщения пресс-службы регионального МВД.

В Новосибирске начались съёмки новой серии документального цикла «Следствие вели...» с Леонидом Каневским.

«История, о которой рассказывают ветераны новосибирской милиции, произошла в 1989 году. Опытнейшие сыщики уголовного розыска — Николай Тихонович Быковский, Георгий Борисович Рудый и другие — вспоминают о нескольких месяцах напряжённой, нередко круглосуточной работы, результатом которой стало задержание жестокого убийцы и насильника, державшего в страхе Новосибирск и пригороды», — сообщила пресс-служба МВД.

30-летний маньяк Фёдор Козлов начал убивать ещё до переезда в Новосибирскую область в 1986 году. Когда ему было 17 лет, он зарубил топором свою 79-летнюю бабушку и 11-летнюю двоюродную сестру.

Отсидев за преступление 10 лет, Фёдор Козлов переехал в Искитим, женился, у него даже появился ребёнок. Однако, казалось бы, спокойная жизнь не укротила в нём жажду убийств. 16 июня 1989 года, когда Козлову было 30 лет, он поймал в безлюдном месте 17-летнюю девушку, изнасиловал её, перерезал горло и бросил тело в разведённый костёр.

Далее убийства пошли одно за другим. В июле он убил малолетнюю девочку в Искитиме, в августе — девушку в Новосибирске, а через несколько дней нашли труп 24-летней женщины с тем же почерком: ножевые ранения, кляп во рту, связанные руки и костёр.

От розыска милиции Фёдор сбежал в Омск. Там 21 августа он убил несовершеннолетнюю в городском саду.

К счастью, не всех жертв ему удавалось убить: однажды в Бердске школьница вырвалась от маньяка и выскочила на шоссе. Там её подобрал мотоциклист и отвёз в милицию. Вскоре Козлова удалось задержать. Всего он совершил десять нападений на женщин, пятерых из которых убил.

«В ходе съёмок будут раскрыты подробности операции по задержанию, в которой принимали участие около тысячи милиционеров, дружинников и даже пожарных», — также сообщила пресс-служба МВД.

Программа о советских милиционерах, задержавших преступника, выйдет в эфир в преддверии 300-летнего юбилея российской полиции.

Напомним, в марте 2017 года стало известно, что ангарский маньяк из Иркутской области ответит в суде за убийство ещё 60 женщин.